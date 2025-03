Nawrocki o "pierwiastku męskości" i "legginsach". Tematu aborcji unika

Nawrocki: staję dzisiaj w Końskich, aby wezwać Rafała Trzaskowskiego do debaty na temat bezpieczeństwa Źródło: TVN24

Kandydat PiS na prezydenta Karol Nawrocki w Końskich wezwał Rafała Trzaskowskiego do debaty na temat bezpieczeństwa Polski. Robiąc to, mówił o "pierwiastku męskości" czy "chłopaku w legginsach". Był również pytany o prawo do aborcji po gwałcie i słowa Sławomira Mentzena.

W czwartek Karol Nawrocki spotkał się z mieszkańcami Końskich (Świętokrzyskie). Jak wyjaśnił, bezpieczeństwo Polski "jest najważniejszym tematem tej kampanii wyborczej". - Dlatego staję dzisiaj w Końskich, aby wezwać Rafała Trzaskowskiego do debaty na temat bezpieczeństwa, do debaty na temat przyszłości bezpieczeństwa państwa polskiego - powiedział.

- Jesteśmy w miejscu, z którego już raz Rafał Trzaskowski uciekł, nie zachował się jak mężczyzna, nie podjął debaty prezydenckiej w Końskich. Mam nadzieję, że w ciągu ostatnich pięciu lat pierwiastek męskości Rafała Trzaskowskiego jest już na odpowiednim poziomie i nie stchórzy, aby debatować ze mną - mówił Nawrocki. Ocenił, że "Polacy oczekują, aby kandydaci jasno zarysowali swój program na nasze bezpieczeństwo".

- Ja uznaję, że bezpieczeństwo powinno być linią demarkacyjną polskiego sporu politycznego i być może w tej debacie - jeśli Rafał Trzaskowski zachowa się jak mężczyzna, a nie jak chłopak w leggingsach - dojdziemy także do podobnych wniosków w niektórych kwestiach, ale są też rzeczy, które z całą pewnością na dzień dzisiejszy nas dzielą i to powinni usłyszeć wszyscy wyborcy - mówił.

Karol Nawrocki Źródło: PAP/Piotr Polak

Nawrocki: instytucje państwa polskiego angażują się w pomaganie Trzaskowskiemu

Nawrocki przypomniał, że w wyborach prezydenckich "wybieramy zwierzchnika Sił Zbrojnych". - Musimy wybrać człowieka, który jest człowiekiem z krwi i kości, który potrafi podejmować męskie decyzje, który potrafi podejmować twarde decyzje, który nie jest zakładnikiem żadnego środowiska politycznego, środowiska partyjnego, a przede wszystkim nie jest zakładnikiem brukselskich salonów - tłumaczył.

Jak wskazał kandydat PiS-u, wezwanie przez niego Trzaskowskiego do debaty "wiąże się też oczywiście z grą fair play i z walką na twarde argumenty w dyskusji merytorycznej", a - jak ocenia Nawrocki - kandydat KO tak się nie zachowuje. - Instytucje państwa polskiego angażują się w pomaganie Rafałowi Trzaskowskiemu w wygraniu najbliższych wyborów prezydenckich - ocenił.

- Odnoszę wrażenie, że Rafał Trzaskowski jest niesiony na lektyce ponad codziennym życiem kampanii wyborczej, jest niesiony przez instytucje państwa polskiego, niesiony przez telewizję, w tym głównie przez telewizję rządową, a cały trud i zgiełk kampanii wyborczej odbywa się gdzieś poniżej tej lektyki (...). Apeluję do niego, aby chociaż na sekundę, na jedną debatę zszedł ze swojej lektyki i stanął naprzeciwko mnie, jak mężczyzna z mężczyzną - powiedział Nawrocki.

Nawrocki o Mentzenie

Nawrocki został zapytany, czy stanąłby do debaty z kandydatem Konfederacji Sławomirem Mentzenem i czy istnieje "niepisany pakt o nieagresji" między dwoma kandydatami.

- Ja oczywiście diagnozuję jedno zło w tej kampanii wyborczej. Tym złem jest Rafał Trzaskowski, a więc kandydat wystawiony i prowadzony przez Donalda Tuska - ocenił. Dodał, że ze "Sławomirem Mentzenem żadnego paktu oczywiście nie zawierał".

Zapytany, w czym jest podobny do Mentzena, a czym się od niego różni, kandydat PiS ocenił: - Jestem zupełnie innym człowiekiem niż Sławomir Mentzen ze swoją życiową drogą. Jestem człowiekiem, który przeszedł długą życiową drogę i nie miałem pole position (najlepszej pozycji startowej - red.) w budowaniu swojej pozycji ani finansowej, ani zawodowej, ani politycznej. Myślę, że to jest główna różnica między nami.

Nawrocki pytany o prawo do aborcji po gwałcie

Po konferencji prasowej Nawrocki został zapytany przez reporterkę TVN24, czy jest przeciwny aborcji w przypadku poczęcia w wyniku gwałtu - tak jak Sławomir Mentzen. - Tutaj była konferencja prasowa. Pani redaktor, troszkę spokoju więcej - odpowiedział.

Gdy dopytała Nawrockiego o odpowiedź, zapytał ją, "czy nie wróciła z konferencji prasowej przed chwilą". - Z dystansem pani redaktor realizuje scenariusze swojej centrali. Przyjechałem spotkać się z mieszkańcami - mówił.

Nawrocki zapytany, czy jest przeciwny aborcji w przypadku poczęcia w wyniku gwałtu. "Pani redaktor, troszkę spokoju więcej" Źródło: TVN24

Kandydat Konfederacji był w środę gościem innego kandydata na prezydenta - Krzysztofa Stanowskiego - w Kanale Zero. Prowadzący odczytał politykowi pytanie zadane przez jednego z internautów: "Czy gdyby pedofil zgwałcił córkę twojego brata, a ta zaszłaby w ciążę, to również byłbyś przeciwko aborcji?"

- Jestem głęboko przekonany, że gdyby pedofil zgwałcił córkę mojego brata, to mój brat zrobiłby wszystko, żeby to dziecko wyrosło na porządnego człowieka - odparł Mentzen.

Dopytywany przez Stanowskiego, czy rzeczywiście ma tak radykalne poglądy, że nie popiera aborcji nawet w przypadku gwałtu, lider Konfederacji odpowiedział, że "przypadków aborcji z gwałtu w Polsce jest jeden rocznie", a w związku z tym "prawdopodobieństwo, że ta straszna tragedia zdarzy się komukolwiek, jest minimalne". W trakcie rozmowy Mentzen oświadczył również, że "jest głęboko przekonany, że nie wolno zabijać niewinnych dzieci, nawet jeżeli to dziecko wiąże się z jakąś nieprzyjemnością".