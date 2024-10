Marek Jakubiak "gotów wziąć odpowiedzialność za losy Polski". Zapowiada start w wyborach

- Jestem gotów wziąć odpowiedzialność za losy Polski. I dla co niektórych, to nie będą łatwe losy. Natomiast z całą pewnością miejsce Polaków jest w Polsce, a Polski miejsce jest w Europie - dodał polityk.

"Dziś potrzebny jest twardy prezydent i takim będę"

Jakubiak mówił dalej, że wie, iż "to nie będzie łatwe". - Wiem, że będzie mnie to dużo pracy kosztowało, ale nie po to jestem politykiem, żeby zastanawiać się, czy jestem ładny, brzydki, młody, czy znam kilka języków. Tylko ja idę po to, żeby Polska była bezpieczna. Ja idę po to, żeby pozbyć się całego bagażu, wrogów narodu i wrogów naszej ojczyzny - powiedział.