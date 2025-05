MSZ o głosowaniu za granicą. O czym pamiętać? Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Kluczowe fakty: Głosujący za granicą tylko do 27 maja mogą składać wnioski w sprawie dopisania do spisu wyborców.

Dwa dni później upływa termin na odebranie zaświadczeń o prawie do głosowania.

Podpowiadamy, co zrobić, by w drugiej turze głosować w innym miejscu niż w pierwszej.

Więcej o wyborach prezydenckich przeczytasz w specjalnym serwisie wyborczym tvn24.pl.

Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się w niedzielę 1 czerwca. Lokale wyborcze będą czynne od godz. 7:00 do 21:00. Wziąć udział w wyborach można zarówno w kraju, jak i za granicą. W drugim przypadku należy jednak dopilnować pewnych formalności. O czym mowa i kogo to dotyczy?

Głosowałeś za granicą w pierwszej turze i chcesz głosować w tej samej komisji

Co zrobić, jeśli dopisaliśmy się do spisu wyborców za granicą przed pierwszą turą, a w drugiej turze chcemy zagłosować w tym samym lokalu poza Polską? Jak przypomina MSZ, osoby takie zostaną z automatu ujęte w spisach także i na drugą turę. Oznacza to, że nie trzeba nic robić. Wystarczy, że przyjdziemy do lokalu wyborczego z ważnym paszportem bądź dowodem osobistym (tylko w państwach, do których można wjechać na dowód) i będziemy mogli oddać głos.

Nie głosowałeś w pierwszej turze. Chcesz głosować za granicą w drugiej

Co zrobić, jeśli nie głosowaliśmy w pierwszej turze, a w drugiej chcemy oddać głos za granicą? Jeśli osoby, które nie głosowały 18 maja i nie starały się wcześniej o dopisanie do przygotowywanego przez konsula spisu wyborców chcą wziąć udział w drugiej turze wyborów za granicą, mogą dopisać się do spisu wyborców za granicą (patrz poniżej) wskazując konkretną komisję, gdzie chcemy oddać głos, mogą też pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania (patrz poniżej).

Co jeśli podczas pierwszej tury byliśmy w Polsce, a na drugą wyjeżdżamy za granicę

18 maja głosowałeś w kraju, ale 1 czerwca chcesz oddać głos poza nim, bo np. wyjeżdżamy służbowo albo na wakacje? W takiej sytuacji pozostają dwa wyjścia. Można dopisać się do utworzonego przez konsula zagranicznego spisu wyborców (np. poprzez serwis e-wybory) lub głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Czas na złożenie wniosku w sprawie dopisania do spisu mija 27 maja. O wydanie zaświadczenia można wnioskować do 29 maja. Szczegółowo o obu rozwiązaniach piszemy poniżej.

Głosowanie za granicą, ale gdzie indziej niż w pierwszej turze

A co, jeśli w drugiej turze chcemy głosować za granicą w innej komisji niż w pierwszej turze? Najprościej zmiany można dokonać, korzystając z opcji "zmień miejsce głosownia" w serwisie e-wybory. Rozwiązaniem może być też zaświadczenie o prawie do głosowania. Jeśli przed pierwszą turą pobieraliśmy zaświadczenie o prawie do głosowania, otrzymaliśmy po jednym dokumencie na pierwszą i drugą turę. Dokument wydany na 1 czerwca możemy użyć w innym miejscu niż 18 maja. Jeśli nie pobieraliśmy wcześniej zaświadczenia, możemy je pobrać przed drugą turą od dowolnego konsula i udać się z nim do dowolnego lokalu wyborczego (szczegóły poniżej).

W pierwszej turze głosowałeś za granicą. W drugiej chcesz głosować w kraju

Co jeśli 18 maja głosowaliśmy za granicą, a 1 czerwca chcemy oddać głos w Polsce? Osoby, które przed pierwszą turą wnioskowały o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania otrzymały dwa dokumenty - jeden na 18 maja i jeden na 1 czerwca. Nawet jeśli pierwszy wykorzystały za granicą, nic nie stoi na przeszkodzie, by drugiego użyły w kraju. Wystarczy, że wezmą to zaświadczenie do dowolnego lokalu wyborczego w Polsce i mogą głosować.

Inaczej sprawa wygląda w przypadku osób, które na pierwszą turę dopisały się do tworzonego przez konsula zagranicznego spisu wyborców. By, mogły głosować w kraju muszą dopisać się do wybranego obwodu głosowania w kraju. Można zrobić to zarówno w urzędzie, jak i przez internet. Termin upływa 29 maja. Więcej na ten temat przeczytasz tu.

Jak dopisać się do spisu wyborców za granicą

Jak dopisać się do spisu wyborców za granicą przed drugą turą? Można zrobić to na trzy sposoby. Najprostszym jest skorzystanie ze specjalnego serwisu e-wybory. Wnioski można składać też osobiście, u odpowiedniego dla danego miejsca konsula. Istnieje także możliwość wysłania ich pocztą (tradycyjną bądź elektroniczną).

Do kiedy można dopisać się do spisu wyborców za granicą? Termin składania wniosków w tej sprawie mija we wtorek 27 maja.

Co przygotować, by dopisać się do spisu wyborców za granicą przez e-wybory? Przed przystąpieniem do rejestracji należy przygotować swój numer PESEL; ważny polski paszport albo ważny polski dowód osobisty (drugi dokument dotyczy sytuacji, gdy chcemy głosować w obwodzie utworzonym w państwie UE albo w państwie, do którego można wjechać na podstawie polskiego dowodu osobistego); adres pobytu za granicą; adres poczty elektronicznej (jeden adres e-mail nie może być użyty przez więcej niż jedną osobę.) lub numeru telefonu kontaktowego; nazwisko rodowe matki (w celu weryfikacji danych wyborcy).

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Dopisanie do zagranicznego spisu nie jest jedyną opcją na wzięciu udziału w wyborach poza Polską. Można to też zrobić na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Dokument ten uprawnia do głosowania na całym świecie (także w Polsce), w dowolnym lokalu wyborczym.

Jak uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania? Wnioski o wydanie zaświadczenia składa się osobiście. Można to zrobić to w dowolnym urzędzie gminy w Polsce lub u dowolnego konsula za granicą. Zaświadczenia wydawane są od ręki. Cała procedura jest prosta i trwa kilka minut.

Do kiedy można wnioskować o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania? Wnioski w tej sprawie można składać do czwartku 29 maja.

Czy można pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania tylko na drugą turę? Tak, niezależnie od tego, gdzie głosowało się w pierwszej turze, do 29 maja można składać wnioski o zaświadczenie.

Czy jeśli wnioskowało się o zaświadczenie o prawie do głosowania przed pierwszą turą trzeba robić to jeszcze raz? Nie, wyborca, który przed pierwszą turą wnioskował o wydanie zaświadczenia otrzymał dwa dokumenty. Na podstawie pierwszego mógł zagłosować 18 maja, a drugi upoważnia go do udziału w wyborach 1 czerwca.

Co, jeśli zgubimy zaświadczenie? Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania. Zaświadczenia nie można zgubić - nie ma możliwości wydania duplikatu. Jeśli więc zaświadczenie zostanie zgubione, wyborca nie będzie mógł zagłosować nawet w swoim miejscu zamieszkania.

A jeśli zmienią się nam plany i pozostaniemy w miejscu zamieszkania? Wówczas do lokalu wyborczego, nawet tego w którym zwykle się głosuje, trzeba udać się z zaświadczeniem o prawie do głosowania.

Więcej informacji o zaświadczeniu o prawie do głosowania znajdziesz tutaj.