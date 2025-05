Gdzie Trzaskowski może szukać głosów? "Tam drzemią pokłady"

Żukowska: nasza część nie została w pełni zmobilizowana Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Rafał Trzaskowski bez zbędnej zwłoki powinien skierować swój przekaz do elektoratu konserwatywnego - powiedział w poniedziałek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL). Innego zdania jest przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy Anna Maria Żukowska. Według niej kandydat KO "powinien być przede wszystkim wiarygodny".

- My nie możemy nie zauważać, czy też nie uwzględniać tego, że społeczeństwo polskie jest w swojej masie bardziej konserwatywne, niż nie jest. Ja uważam, że Rafał Trzaskowski bez zbędnej zwłoki powinien skierować swój przekaz do tego elektoratu konserwatywnego - powiedział Zgorzelski. Dodał, że "historia polskich prezydentów to jest historia prezydentów konserwatywnych, z wyjątkiem Aleksandra Kwaśniewskiego".

- Czy nam się podoba, czy nie, oni nie zniknęli i nie znikną - stwierdził. Według niego "tutaj lekcje Rafał Trzaskowski odrabiał, bo nie lekceważył, nie omijał (...) małych miejscowościach, a nawet wsi". - Tam moim zdaniem drzemią jeszcze pokłady (poparcia - red.) - dodał.

Żukowska: nasza część nie została w pełni zmobilizowana

Zdaniem Żukowskiej Rafał Trzaskowski "powinien być przede wszystkim wiarygodny". W jej opinii "każdy nagły zwrot" i zmiana poglądów na przestrzeni dwóch tygodni między pierwszą i drugą turą, zarówno w prawą jak i lewą stronę, nie wzbudzą zaufania wyborców. - Ludzie w to nie uwierzą - przekonywała.

- Myślę, że (Trzaskowski) powinien sięgnąć po te rezerwy, które są, te osoby, które zostały w domach, które głosowały, czy to na Szymona Hołownię w 2023 roku, czy na nas, czy też na Platformę Obywatelską. To jednak było nasze wspólne zwycięstwo i dała je mobilizacja - zwróciła uwagę Żukowska.

- To nie jest tak, że przybyło wyborców konserwatywnych. Ich jest mniej więcej tyle samo, naszych też, porównując do 2023 roku, tylko że ta nasza część nie została w pełni zmobilizowana - oceniła.