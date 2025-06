Wybory prezydenckie 2025. Frekwencja w województwach teraz i pięć lat temu. Porównaliśmy

PKW o frekwencji w drugiej turze wyborów na godzinę 12 Źródło: TVN24

Państwowa Komisja Wyborcza przekazała, że do godziny 12 w drugiej turze wyborów 1 czerwca 2025 roku frekwencja wyborcza wyniosła 24,83 procent. Pięć lat temu frekwencja do godziny 12 w ponownym głosowaniu wyniosła 24,73 procent.

Frekwencja w województwach teraz i w wyborach prezydenckich 2025

Do godziny 12 - porównując do frekwencji w drugiej turze w 2020 roku - największe wzrosty frekwencyjne są w województwach lubelskim (+2,07 p. proc.), podkarpackim (+1,87 p. proc.) i zachodniopomorskim (+0,9 p. proc.), a największe spadki notujemy w województwach dolnośląskim (-1,82 p. proc.), mazowieckim (-0,86 p. proc.) i opolskim (-0,59 p. proc.).

Jak to wygląda w szczegółach? Opisujemy poniżej.

W 2025 roku najwyższa frekwencja do godziny 12 była w województwie małopolskim i wyniosła 27,27 procent. Pięć lat temu o analogicznej porze w tym województwie było to 26,53 procent. Zatem obecnie frekwencja w tym województwie jest wyższa o 0,74 punktu procentowego.

Z kolei najniższa frekwencja w bieżącym roku do godziny 12 przypada na województwo opolskie - 21,01 procent. Poprzednio było to 21,60 procent. Wówczas to też był najniższy wynik w kraju. Teraz frekwencja jest niższa o 0,59 punktu procentowego.

Druga najwyższa frekwencja wyborcza do godziny 12 jest w województwie podlaskim - 26,22 procent. W poprzednich wyborach w drugiej turze frekwencja do południa wyniosła tu 26,37 procent. Oznacza to zmianę o 0,15 punktu procentowego w dół.

W województwie mazowieckim frekwencja do południa wyniosła w tym roku 26,06 procent i jest to trzeci wynik w kraju. Poprzednim razem do tej godziny w tym województwie w drugiej turze poszło 26,92 procent uprawnionych wyborców. Wówczas mazowieckie przodowało w wysokości frekwencji. Frekwencja jest teraz niższa o 0,86 punktu procentowego.

Porównanie frekwencji w wyborach prezydenckich 2020 i 2025

Następne w kolejności pod względem frekwencji jest województwo łódzkie - 25,85 procent, pięć lat temu było to 25,66 procent. Jest to zmiana w górę o 0,19 punktu procentowego.

Dalej są województwa lubelskie - 25,46 procent (w 2020 r. 23,39 procent; +2,07 p. proc.), podkarpackie - 25,46 procent (w 2020 r. 23,59 procent; +1,87 p. proc.) i zachodniopomorskie - 25,30 procent (w 2020 r. 24,40 procent; +0,9 p. proc.).

Następne porównania prezentują się następująco:

śląskie - 24,97 procent do 24,80 procent (+0,17 p. proc.);

kujawsko-pomorskie - 24,70 procent do 24,17 procent (+0,53 p. proc.);

warmińsko-mazurskie - 24,55 procent do 24,06 procent (+0,49 p. proc.);

pomorskie - 24,13 procent do 24,28 procent (-0,15 p. proc.);

świętokrzyskie - 23,71 procent do 23,45 procent (+0,26 p. proc.);

wielkopolskie - 22,98 procent do 23,36 procent (-0,38 p. proc.);

lubuskie - 22,47 procent do 22,71 procent (-0,24 p. proc.);

dolnośląskie - 22,28 procent (w 2020 24,10 procent; -1,82 p. proc.).

