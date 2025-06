Gmina z najwyższą i najniższą frekwencją na godzinę 12. Dane PKW Źródło: TVN24

Państwowa Komisja Wyborcza podała dane na temat frekwencji do godz. 12. Z tych informacji wynika, że wśród siedmiu największych miast w Polsce najwyższa frekwencja jest w Krakowie - 26,73 procent. Do południa wydano tam 163 424 karty do głosowania. W pierwszej turze na godzinę 12 w Krakowie frekwencja wyniosła 21,82 procent.

Członkowie PKW podali dane o frekwencji na godz. 12 Źródło: PAP/Leszek Szymański

Kolejne miasta na liście

Drugie miejsce zajmuje Szczecin (26,91 procent, 74 058 kart), trzecie - Łódź (26,57 procent, 127 009 kart), czwarte - Warszawa (26,44 procent, 356 361 wydanych kart), piąte - Poznań (25,89 procent, 104 317 kart), szóste - Wrocław (25,13 procent, 125 354 kart).

W pierwszej turze w tym okresie frekwencja wyniosła: w Szczecinie - 22,59 procent, w Łodzi - 20,26 procent, w Warszawie - 21,78 procent, w Poznaniu - 20,57 procent, a we Wrocławiu - 19,59 procent.

Najsłabszy wynik odnotowano w Gdańsku - 20,09 procent, wydano 73 421 kart do głosowania. W pierwszej turze do godziny 12 w Gdańsku frekwencja wyniosła 16,93 procent.

Gdańsk najsłabiej również wśród miast wojewódzkich

Jeśli chodzi o wszystkie miasta wojewódzkie, najwyższą frekwencję odnotowano w Lublinie - 28,92 procent (w pierwszej turze - 24,34 procent). Drugie miejsce zajął Toruń - 27,99 procent (w pierwszej turze - 21,88 procent). Podium zamknęła Bydgoszcz z frekwencją 27,67 procent (w pierwszej turze - 22,00 procent).

Najniższą frekwencję z miast wojewódzkich odnotowano w Gdańsku - 20,09 procent. Druga najniższa frekwencja była we Wrocławiu - 25,13 procent, a trzecia w Katowicach - 25,30 procent.