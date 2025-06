Czy zdaniem Giertycha wybory były sfałszowane? Mówi, kiedy trzeba będzie "przeliczyć wszystko"

Giertych na pytanie, czy wybory były sfałszowane: nie wiem tego, moglibyśmy odpowiedzieć dopiero po precyzyjnym badaniu

W środę minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar poinformował, że zwrócił się do SN o przeprowadzenie oględzin kart do głosowania w 1472 komisjach wyborczych. Przekazał je w stanowiskach w sprawie protestów wyborczych dr. Krzysztofa Kontka i Joanny Staniszkis. Do SN wpłynęło ponad 53 tys. protestów wyborczych. Bodnar powiadomił także, iż prokuratura prowadzi już łącznie osiem śledztw w sprawie nieprawidłowości wyborczych.

Anomalie wyborcze. Giertych: nie wiem, jaki był wynik wyborów, PKW też nie

Roman Giertych, adwokat, poseł KO i przewodniczący sejmowego zespołu ds. rozliczeń PiS na pytanie, czy uważa, że wybory prezydenckie były sfałszowane, powiedział, że "nie wie tego". - Myślę, że moglibyśmy odpowiedzieć dopiero po precyzyjnym badaniu. Jak będzie zbadane 1480 komisji, to będziemy bliżej odpowiedzi na to pytanie - dodał.

- Jeżeli będzie 10 procent sfałszowane, to znaczy, że trzeba przeliczyć wszystko. Tak uważam - zaznaczył Giertych. Według niego to prokurator generalny na podstawie kodeksu wyborczego i kodeksu postępowania karnego może podjąć decyzję o ponownym liczeniu głosów w postaci oględzin kart wyborczych.

Zapytany, kto miałby ponownie liczyć, odparł: - Zgodnie z procedurą robi to albo policja, albo prokurator.

Dopytywany, ile to miałoby trwać, odpowiedział, że dwa dni. - Liczenie głosów w wyborach prezydenckich w drugiej turze jest bardzo proste - dodał.

Giertych powiedział także, iż na podstawie przeprowadzonych do tej pory oględzin kart, nie wie, "jaki był wynik wyborów prezydenckich". - Ale więcej, nie wie też PKW. (...) PKW przyjęła sprawozdanie, gdzie napisała, (że) były incydenty, które mogły mieć wpływ na wynik wyborów. I czy miały wpływ czy nie, niech rozstrzygnie Sąd Najwyższy w prawdziwym składzie - uzupełnił.

- Jeżeli ktoś mówi, że mogły mieć wpływ, ale nie wiemy, czy miały, to tak naprawdę podważa domniemanie ważności, które normalnie było przypisane do postanowień PKW. To znaczy, że PKW tak naprawdę nie wie. Jeżeli PKW nie wie, to dlaczego ja mam wiedzieć? - pytał.