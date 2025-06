Duda: mam nadzieję, że jutro spotkam się z Nawrockim

Prezydent Andrzej Duda o wynikach wyborów prezydenckich Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Karol Nawrocki wygrał drugą turę wyborów prezydenckich w Polsce - wynika z oficjalnych danych PKW.

Andrzej Duda, komentując wynik wyborów, wyraził nadzieję na kontynuowanie jego polityki oraz zapowiedział możliwe spotkanie z prezydentem elektem.

Prezydent Andrzej Duda spotkał się z mediami w Wilnie i skomentował wynik wyborów prezydenckich. Prezydent jest na Litwie ze względu na szczyt Bukaresztańskiej Dziewiątki i liderów państw nordyckich przed szczytem NATO w Hadze.

- To wsparcie Polaków dla Karola Nawrockiego, który zapowiadał i cały czas mówił, że będzie kontynuował de facto tę politykę, którą ja przejąłem od prezydenta Lecha Kaczyńskiego i realizowałem przez wszystkie te lata - ocenił prezydent Andrzej Duda.

Prezydent zaznaczył, że wybór Karola Nawrockiego to znak dobrej polityki ostatnich lat. - Jestem przekonany, że to był dobry kierunek polityki przez ostatnie lata, że to właśnie umacniało bezpieczeństwo Polski, umacniało naszą pozycję w strukturach europejskich i światowych - skomentował.

- Jeżeli taka polityka będzie kontynuowana, (...) to będę patrzył na to ze spokojem - powiedział.

Andrzej Duda zaznaczył, że podstawą jego polityki, której słuszność jego zdaniem została potwierdzona wyborem Karola Nawrockiego, jest polityka ścisłych relacji z USA, umacnianie armii poprzez wydatki na obronność, równy rozwój Polski, a także budowanie sojuszy oraz rozwijanie relacji w naszej części Europy.

Duda: dziękuję wszystkim za oddanie głosu

- Dzisiaj rano złożyłem przede wszystkim podziękowania dla moich rodaków, którzy wzięli udział w wyborach – powiedział prezydent Duda. Dodał, że bardzo prosił o mobilizację, żeby zapewnić jak największą frekwencję.

- Frekwencja rzeczywiście (jest) bardzo wysoka, za co ogromnie dziękuję. Dziękuję wszystkim za oddanie głosu na swojego kandydata – skomentował Andrzej Duda.

Prezydent odniósł się także do ostatecznej przewagi Karola Nawrockiego nad Rafałem Trzaskowskim. Wyniosła ona niecałe 370 tysięcy głosów. - To jest bardzo istotna przewaga, to jest duże polskie miasto. (…) To zwycięstwo jest bezdyskusyjnie jednoznaczne - podsumował.

Spotkanie z Nawrockim

- Mam nadzieję, że będę miał sposobność jutro wieczorem (we wtorek - red.) spotkać się z prezydentem elektem, z Karolem Nawrockim, zaraz po moim powrocie z Wilna - zapowiedział prezydent.

- Wracam do Warszawy jutro wieczorem i mam nadzieję, że (...) zaraz później będę miał sposobność spotkania się z Karolem Nawrockim. Także nie tylko gratulacje te za pośrednictwem internetu czy telefonu, ale także i te bezpośrednie, mam nadzieję, także będę mógł jutro złożyć - dodał.

Współpraca z rządem

Andrzej Duda odniósł się także do współpracy rządu z prezydentem elektem. - To już oczywiście będą decyzje przyszłego prezydenta, ale to także będą decyzje rządu, czy będzie chciał dobrze współpracować z prezydentem - zauważył.

- Mam nadzieję, że dla premiera Tuska i rządu to także jest jednoznaczny sygnał ze strony Polaków, że oczekują takiej polityki (...), jaką zaproponował i głosił w czasie kampanii wyborczej Karol Nawrocki - zaznaczył prezydent Andrzej Duda.