Wzór karty do zbierania podpisów, który publikuje PKW, jest tylko pomocniczy. Nie można jednak ich zbierać przed publikacją postanowienia o zarządzeniu wyborów w Dzienniku Ustaw - poinformował przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 28 czerwca. Poinformowała o tym w środę marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Zarządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw około godziny 16.30.

Kandydaci, którzy mieli brać udział w wyborach 10 maja, mogą się ponownie zarejestrować i nie muszą drugi raz zbierać podpisów pod swoją kandydaturą. Inaczej jest w przypadku nowych kandydatów. Jak na razie jedynym takim kandydatem jest Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej. Musi on zebrać 100 tysięcy podpisów i ma na to czas do 10 czerwca.

Szef PKW: podpisy można zbierać dopiero po publikacji zarządzenia w Dzienniku Ustaw

Kandydat KO rozpoczął zbiórkę podpisów w środę w Warszawie około godziny 13. Sędzia Sylwester Marciniak, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, był pytany przez dziennikarzy, czy ewentualna zmiana wzoru kart do zbierania podpisów przez PKW spowoduje, że te zebrane na starym wzorze będą nieważne.

Odparł, że "wzory, formularze, które znajdują się na stronie internetowej PKW mają tylko charakter pomocniczy i to nie jest żaden wzór urzędowy". - To, że podpisy są zbierane na starych formularzach, czy wykonanych odręcznie przez komitet wyborczy według własnego wzoru, nie powoduje nieważności - mówił.

Zaznaczył jednak, że zbieranie podpisów przed opublikowaniem zarządzenia wyborów powoduje "skutek nieważności". - Trzeba to jednak wykazać, że były zbierane przed publikacją postanowienia marszałka Sejmu - dodał przewodniczący PKW.

Jego zdaniem "postanowienie marszałka powinno być jak najwcześniej opublikowane". - Mam nadzieję, że to nastąpi dzisiaj - powiedział Marciniak.

Kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski wraz z liderami KO poinformował w środę po południu o rozpoczęciu akcji zbierania podpisów pod swą kandydaturą. Po konferencji Trzaskowski zaczął osobiście zbierać podpisy w warszawskim Pasażu Stefana Wiecheckiego "Wiecha".

Co z pakietami wydrukowanymi na 10 maja?

Szef PKW poinformował, że teraz Komisja będzie drukować karty do głosowania. - Mamy to przygotowane. Sięgamy do uchwał, które podjęliśmy w lutym, dotyczących wzorów i kwestii autentyczności kart do głosowania - przekazał Marciniak.

Był też pytany, czy PKW planuje wykorzystać w jakiś sposób pakiety wyborcze wydrukowane na potrzeby wyborów 10 maja. - Zastanawialiśmy się - odparł. Zaznaczył jednak, że PKW nie widziała jeszcze tych pakietów. - Po pierwsze musimy je zobaczyć i stwierdzić, czy coś jest do wykorzystania. Zasady gospodarności by wymagały, żeby to, co jest możliwe, wykorzystać - mówił.

Autor:ads

Źródło: TVN24