Joachim Brudziński szefem sztabu PiS. Jackowski: nie został rozwiązany główny problem kampanii PiS-u

Jackowski: nie został rozwiązany główny problem kampanii PiS-u

Arłukowicz: kampania wpadek, porażek i jedna wielka nieudolność

- Kaczyński był przerażony tym, co zobaczył w Warszawie 4 czerwca, kiedy ludzie demokratycznej opozycji pokazali swoją siłę. Wtedy Kaczyński się wystraszył, że to wszystko nie jedzie. Być może ktoś mu powiedział, że panowie prowadzili kampanię w stylu: robaki na talerzach, potem zrobili spot z Auschwitz, potem straszyli komisją "lex Tusk", teraz referendum - mówił.

"To pokazuje dużą nerwowość w sztabie Prawa i Sprawiedliwości"

- Oni nie wiedzą kompletnie, od czego zacząć. Obrazili ludzi w Łodzi. Powiedzieli, że jadą do prawdziwych ludzkich problemów. Chcą jechać na Dolny Śląsk, bo tam jest Donald Tusk i my wszyscy. Sam z ciekawością pytam mieszkańców Dolnego Śląska, kto z państwa chce w ogóle pójść na spotkanie jakiekolwiek z Brudzińskim czy Kaczyńskim? Wydaje mi się, że tutaj też będzie porażka – ocenił Arłukowicz.

Jackowski odniósł się natomiast do kwestii organizacyjnych. - Robi event na kilka tysięcy osób, zamawia się transporty, przygotowuje się to wszystko, częściowo trzeba robić płatności i w tej chwili następuje taka diametralna zmiana. Poza tym dojechać do Turowa na przykład z Rzeszowa czy z Białegostoku jest znacznie trudniej niż do Łodzi - powiedział.