Joachim Brudziński: zmieniamy formułę i miejsce sobotniej konwencji PiS

Prezydent Łodzi: dochód z wynajmu zostanie przekazany program in vitro

"Nie zabronię PiSowi zrobienia konwencji w Atlas Arenie. Dochód z wynajmu zostanie przekazany na miejski program in vitro. Żadne pieniądze nie naprawią tego, co obecny rząd wyrządza kobietom od lat. Ale cieszę się, że zło możemy przekuć w dobro" - napisała na Twitterze.

Odnosząc się do wpisu Brudzińskiego, Zdanowska napisała w poniedziałek, że jest to "kolejna niedotrzymana umowa przez PiS". "W sumie mnie to nie dziwi. Mimo odwołania konwencji i zlekceważenia Łodzian, którzy wreszcie mieliby okazję porozmawiać z rządem - i tak zwiększymy finansowanie programu in vitro w Łodzi. Już w środę" - dodała.