Wybory 2023. Jak wyglądają karty do głosowania?

W tegorocznych wyborach parlamentarnych do Sejmu i Senatu możemy pobrać dwie karty do głosowania i trzecią z czterema pytaniami referendalnymi. Jak wyglądają karty? Jak poprawnie oddać głos na swojego kandydata? Wyjaśniamy.

15 października w Polsce odbędą się wybory parlamentarne oraz referendum ogólnokrajowe. Po udaniu się do lokali wyborczych i okazaniu dokumentu tożsamości obwodowej komisji wyborczej, wyborcy będą mogli pobrać trzy karty do głosowania - jedną z kandydatami zarejestrowanymi w danym okręgu do Sejmu, drugą z kandydatami zarejestrowanymi do Senatu, a trzecią z pytaniami referendalnymi. Jak wyglądają karty, które otrzymamy?

Karty do głosowania w wyborach 2023

Jak podkreśla Państwowa Komisja Wyborcza w swoim instruktażu, każda karta powinna być ostemplowana pieczęcią obwodowej komisji wyborczej. Dodatkowo, karty do Sejmu i do Senatu powinny mieć wydrukowany odcisk okręgowej komisji wyborczej, a karta referendalna wydrukowany odcisk PKW.

Karta do głosowania w wyborach do Sejmu zawiera listy poszczególnych komitetów wyborczych. Każda z list ma w swoim tytule numer i nazwę lub skrót nazwy komitetu, może mieć też jego znak graficzny. Nazwiska kandydatów na posłów znajdują się na szarym tle. Aby oddać ważny głos, należy wpisać znak X w kratce przy tylko jednym kandydacie na jednej wybranej liście. Przypomnijmy, że znak X to w rozumieniu kodeksu wyborczego co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki.

Karta do głosowania do Sejmu PKW/screenshot

Na drugiej karcie, w wyborach do Senatu, nazwiska kandydatów na senatorów będą na żółtym tle. Pod nazwiskiem kandydata znajdować się będzie nazwa lub skrót nazwy jego komitetu wyborczego, a obok może znajdować się znak graficzny tego komitetu. Aby oddać ważny głos, należy postawić znak X w kratce przy nazwisku tylko jednego kandydata.

Karta do głosowania do Senatu PKW/screenshot

Na karcie do głosowania w referendum znajdą się cztery pytania na białym tle. Aby oddać ważny głos, należy postawić znak X przy jednej odpowiedzi w przypadku każdego pytania - "tak" lub "nie". Nieudzielenie odpowiedzi na jedno pytanie lub zaznaczenie w nim obu odpowiedzi skutkuje nieważnością głosu tylko w obrębie tego pytania.

Karta do głosowania w referendum PKW/screenshot

Wbrew pojawiającym się w przestrzeni publicznej pogłoskom, karty do głosowania w wyborach nie będą spięte z kartą referendalną. Poinformowała o tym PKW w komunikacie z 9 października. "W związku z nieprawdziwymi informacjami rozpowszechnianymi w mediach społecznościowych informujemy, że karty do głosowania NIE BĘDĄ spięte. Nieprawdą jest, że 3 karty do głosowania będą zszyte lub w inny sposób złączone" - przekazano. PKW podkreśliła, że wyborca sam może zdecydować, czy weźmie udział we wszystkich, czy tylko w niektórych z głosowań, a tym samym, które karty wyda mu obwodowa komisja wyborcza.

Autor:pb//az

Źródło: PKW, tvn24.pl