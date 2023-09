Jak sprawdzić czy jestem na liście wyborców?

Wybory do Sejmu i Senatu już 15 października. Przed głosowaniem warto upewnić się, czy nasze nazwisko widnieje w spisie wyborców - w miejscu, w którym planujemy oddać głos.

Rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje czynne prawo wyborcze (prawo wybierania). Jeśli wyborca jest wpisany do stałego rejestru wyborców danej gminy, to będzie w spisie wyborców w każdych kolejnych wyborach i referendach na obszarze tej gminy. Wyborcy, którzy są obywatelami polskimi i są zameldowani na stale na obszarze danej gminy są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu.