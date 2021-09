Szef NIK Marian Banaś w Sejmie przedstawi informację o wyborach kopertowych

Posłowie wysłuchają informacji prezesa NIK Mariana Banasia na temat wyborów kopertowych. Wniosek o uzupełnienie porządku obrad o to złożył w sierpniu klub Koalicji Obywatelskiej. Za uzupełnieniem porządku było 228 posłów, 226 było przeciw. Informację przedstawić ma również premier Mateusz Morawiecki w sprawie Krajowego Planu Odbudowy oraz minister zdrowia w sprawie programu szczepień.

W środę posłowie wysłuchają trzech informacji, które zostały wprowadzone do porządku obrad na wniosek opozycji, przy sprzeciwie koalicji rządzącej.

Prezes NIK o wyborach kopertowych

Wybory kopertowe

W maju prezes NIK przedstawił wyniki kontroli dotyczącej przygotowań do wyborów kopertowych . Przekazał, że organizowanie i przygotowywanie wyborów 10 maja "na podstawie decyzji administracyjnej nie powinno mieć miejsca i było pozbawione podstaw prawnych".

Najwyższa Izba Kontroli skierowała do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z organizacją wyborów przez zarząd Poczty Polskiej i zarząd Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, a także przez premiera Mateusza Morawieckiego, szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, a także szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego.

Szczepienia i Krajowy Plan Odbudowy

Druga informacja, która ma być przedstawiona w środę w Sejmie, to wystąpienie ministra zdrowia Adama Niedzielskiego na temat organizacji Narodowego Programu Szczepień "przy zwiększonej liczbie dostaw szczepionek oraz informacji na temat zutylizowanych dawek".

Trzecia to informacja premiera Mateusza Morawieckiego na temat ostatecznego brzmienia Krajowego Planu Odbudowy w wersji uwzględniającej konsultacje społeczne i wnioski Komisji Europejskiej.

Premier: jeżeli w UE obowiązują prawo i praworządność, to nie powinniśmy się obawiać żadnych kłopotów z wypłatą środków

Krajowy Plan Odbudowy ma być podstawą do sięgnięcia przez Polskę w ramach Funduszu Odbudowy po dodatkowe środki z Unii Europejskiej na walkę ze skutkami pandemii COVID-19 w gospodarce. KPO musi przygotować każde państwo członkowskie i przesłać do Komisji Europejskiej. Z Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji około 58 miliardów euro.