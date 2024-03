Monika Pawłowska chce aborcji do 12. tygodnia ciąży. Mówi o innych zwolennikach liberalizacji z PiS

Posłanka Monika Pawłowska, choć do Sejmu trafiła z list Prawa i Sprawiedliwości, jest zwolenniczką aborcji do 12. tygodnia ciąży. Zadeklarowała to w najnowszym podcaście "Wybory kobiet". Co więcej, uważa że w klubie PiS jest więcej takich osób.

W najnowszym odcinku podcastu "Wybory kobiet" Arleta Zalewska z "Faktów" TVN i Aleksandra Pawlicka z "Newsweeka" rozmawiają z Moniką Pawłowską. Posłanka w tym tygodniu złożyła przysięgę, zajmując miejsce po Mariuszu Kamińskim. W wyborach parlamentarnych w 2023 roku startowała z czwartego miejsca listy PiS w okręgu nr 7 (Chełm), którą otwierał były minister. Mimo opinii kolegów partyjnych, którzy - jak Przemysław Czarnek - mówią, że Pawłowska nie jest posłanką, ona chce zasiąść w ławach klubu Prawa i Sprawiedliwości. Jak stwierdziła w podcaście "Wybory kobiet" do piątku (8 marca) chce zgłosić swój akces. Pytana przez dziennikarki opowiedziała też m.in., jaki jest jej stosunek do liberalizacji prawa aborcyjnego. Okazuje się, że zupełnie inny niż dotychczasowa postawa PiS.

Monika Pawłowska o aborcji do 12. tygodnia ciąży

Dziennikarki zapytały posłankę Monikę Pawłowską, czy jest za tym, by aborcja do 12. tygodnia była w Polsce możliwa. - Tak, kobiety muszą i my wszyscy musimy zrozumieć, że nikt nikogo nie będzie zmuszał do aborcji. To jest prawo, nie obowiązek. To jest ważne, żeby to sobie uświadomić. Żebyśmy miały po prostu prawo - przyznała Pawłowska.

Chce nam pani powiedzieć, że jako osoba, która jest zwolenniczką legalizacji aborcji do 12. tygodnia, nie miała pani problemu żeby siedzieć wśród polityków, którzy są za zakazem aborcji w Polsce? - dopytywała Arleta Zalewska. - Ja szanuję każdego poglądy - odparła posłanka. I dodała: - A pani myśli, że w PiS-ie nie ma ludzi, którzy mają poglądy zbliżone do moich? Nie przekonuję pani, że Prawo i Sprawiedliwość jest za aborcją. Przekonuję, że tak samo jak w Polsce 2050 są ci, którzy są przeciwko i za; w Platformie Obywatelskiej - Koalicji Obywatelskiej są ci, którzy są przeciwko i za; i tak samo w PiS-ie. Jest to partia, jak każda inna, są ludzie którzy są przeciwko i za - mówi w najnowszym wydaniu podcastu.

Czy dużo będzie takich osób jak ona, które podniosą rękę "za" liberalizacją prawa aborcyjnego? - Moglibyśmy przeanalizować np. głosowanie za tabletką "dzień po". Za tabletką głosowali też posłowie z PiS-u - mówiła. Jej zdaniem również prezydent Andrzej Duda powinien podpisać ustawę w tej sprawie.

