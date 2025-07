"Zaczęło się kombinowanie". Jak "ośmieszono nam wybory"

Profesor Łętowska: nam ośmieszono wybory Źródło: TVN24

Profesor Ewa Łętowska - sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, pierwsza Rzecznik Praw Obywatelskich - odniosła się w "Faktach po Faktach" w TVN24 do uchwały w sprawie ważność wyboru Karola Nawrockiego na prezydenta. Podjęła ją nieuznawana Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.

Uchwała taka, według prawa, zapada po rozpatrzeniu protestów wyborczych. Po tegorocznych wyborach do SN trafiło ponad 54 tysiące protestów wyborczych, dotyczących między innymi błędnego przypisania głosów kandydatom w części obwodowych komisji wyborczych. Zdarzenia takie zostały potwierdzone przez sądy. Sąd Najwyższy stwierdził jednak w uchwale, że incydenty opisane w protestach nie miały wpływu na wynik wyborów.

Jak mówiła Łętowska, "powinno być tak, że każdy głos się liczy, ale czasami tak nie bywa".

Oceniła też, że "nam ośmieszono wybory". - Co więcej, to wrażenie, które ja przekazałam w jakiejś wypowiedzi publicznej jeszcze przed 1 lipca (dniem wydania uchwały SN - przyp. red.), zostało umocnione na skutek tego spektaklu, który się rozegrał przed moimi oczami - powiedziała.

Wyjaśniała, że chodzi o transmisję przedstawiającą "postępowanie zmierzające do wydania uchwały walidacyjnej, którą wedle naszej konstytucji wydaje Sąd Najwyższy po zakończeniu głosowania".

Kiedy "doszło do ośmieszenia"

Sędzia TK w stanie spoczynku była pytana, czy jej zdaniem do ośmieszania procesu wyborczego doszło wtedy, kiedy w którejś z obwodowych komisji wyborczych zamieniono głosy. - Nie wtedy, dlatego że to się może zdarzyć - powiedziała.

Jej zdaniem, "ponieważ Polska jest krajem dosyć lekko podchodzącym do procedur, sam fakt, że tak się stało, to jeszcze nie jest ośmieszenie". - To jest lekceważenie obowiązków, to jest naganne, ale jeszcze nie ośmieszenie - zaznaczyła.

- Do ośmieszenia doszło wtedy, kiedy ujawniwszy ten fakt właśnie, niedbalstwa i tych różnych konsekwencji, zaczęło się takie kombinowanie, co z tym wszystkim zrobić. A tu się nie przyznamy, a tutaj coś nie powiemy, a w ogóle to szyto, kryto - mówiła dalej.

