Tusk obiecuje na nagraniu: to będzie przełom

- To jest czas dla dobrych graczy, to jest czas dla Polski. Nie możemy go przegapić - zaapelował premier Donald Tusk na nagraniu w mediach społecznościowych. Przekonywał, że "aby ruszyć z kopyta, potrzebujemy Rafała Trzaskowskiego".

Kluczowe fakty: Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja.

Donald Tusk zamieścił na X nagranie z przesłaniem dotyczącym niedzielnego głosowania.

- Jesteśmy na dobrej drodze do potęgi. Wszystko zależy od nas, od Ciebie - mówił premier.

"Muszę powiedzieć Wam o czymś bardzo ważnym" - napisał w serwisie społecznościowym X premier Donald Tusk. Do wpisu dołączył nagranie.

Na wideo szef rządu podkreślił, że "moment jest naprawdę niezwykły". - Dawno nie było tak, żeby przed Polską jednocześnie pojawiała się ogromna szansa i gigantyczne zagrożenie. Jako państwo i naród albo wejdziemy na szczyt, albo spadniemy w przepaść - ocenił. Dodał, że "na szczęście nie zdecyduje ślepy traf, tylko my, mądry naród".

Donald Tusk: żeby ruszyć z kopyta, potrzebujemy Rafała Trzaskowskiego

- Żyjemy w czasach, w których złe wybory bardzo drogo kosztują. Wielkie narody, które do niedawna słynęły z rozsądku, podejmują głupie decyzje i słabną. System bezpieczeństwa się chwieje. To, co dla wielkich jest osłabieniem, dla średnich może być wyrokiem śmierci - kontynuował szef rządu.

Według niego "to jest czas dla dobrych graczy, to jest czas dla Polski". - Nie możemy go przegapić - podkreślił.

- Głupota i kłótnia zawsze jest zła, ale teraz jest jak zabójstwo. Już w niedzielę mamy szansę zakończyć politykę "nie, bo nie". Możemy żenujące kłótnie i tupanie nogami zamienić w rzetelną robotę i naprawdę dobrą współpracę. Powiem wprost: żeby ruszyć z kopyta, potrzebujemy Rafała Trzaskowskiego - mówił dalej Tusk.

Tusk o sobie, Trzaskowskim i Sikorskim: to ekipa, której nikt nie ogra

- Ja jako premier potrzebuję jego rozwagi i mądrości, potrzebuję jego argumentów, jego siły, potrzebuję jego sprzeciwu, jeśli się pomylę. Nie stać nas na błędy. Od tego jest mądry prezydent. Prezydent, który mówi "nie", kiedy ma na to własne argumenty, mądre argumenty. A nie, kiedy Kaczyński mu kazał. Powiem nieskromnie - taka trójka jak: Rafał Trzaskowski, Radek Sikorski i ja to ekipa, której na świecie nikt nie ogra. To będzie przełom - dodał.

Muszę powiedzieć Wam o czymś bardzo ważnym.

Dodał, że "budujemy silną gospodarkę, budujemy potężną armię, zbudujemy dobrobyt". - Jesteśmy na dobrej drodze do potęgi. Wszystko zależy od nas, od Ciebie, od tego, co zrobisz w niedzielę. Wierzę w twoją mądrość - zakończył Tusk.

