Anomalie w komisjach wyborczych. Sprawdziliśmy, kto w nich zasiadał

Kluczowe fakty: Sąd Najwyższy nakazał ponowne przeliczenie głosów w 13 obwodowych komisjach wyborczych. Prokuratura Krajowa zapoznała się z 10 protokołami oględzin - w 9 przypadkach potwierdzono zgłaszane w protestach wyborczych nieprawidłowości.

TVN24 przeanalizowała składy komisji, w których potwierdzono błędy przy liczeniu głosów.

Jak wyglądała reprezentacja osób zgłoszonych do komisji przez komitety kandydatów koalicji rządzącej oraz skąd pochodziły inne osoby w nich zasiadające?

Od czasu rozstrzygnięcia drugiej tury wyborów prezydenckich, które wygrał kandydat PiS Karol Nawrocki, pojawiają się medialne doniesienia o nieprawidłowościach dotyczących liczenia głosów w kilkunastu komisjach. W związku z wnoszonymi protestami wyborczymi Sąd Najwyższy zdecydował o oględzinach kart z łącznie 13 obwodowych komisji wyborczych.

Obwodowa komisja wyborcza ma - według przepisów prawa - za zadanie przeprowadzić głosowanie w danym obwodzie, czuwać nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania, ustalić wyniki głosowania w tym obwodzie i podać je do publicznej wiadomości oraz przesłać do Okręgowej Komisji Wyborczej.

Nieprawidłowości w komisjach - gdzie i jakie wykryto

Rzeczniczka Prokuratury Generalnej prok. Anna Adamiak przekazała w sobotę, że minister sprawiedliwości Adam Bodnar upoważnił prokuratora Prokuratury Krajowej do zapoznania się w SN z protokołami oględzin kart.

Ten zaznajomił się z aktami, w których znajdowały się protokoły ponownego przeliczenia kart do głosowania w 10 obwodowych komisjach wyborczych w miastach: Kraków, Tarnów, Katowice, Strzelce Opolskie, Mińsk Mazowiecki, Olesno, Grudziądz, Kamienna Góra, Wieniec (gmina Brześć Kujawski), Gdańsk.

W siedmiu z dziesięciu komisji doszło do zamiany głosów, co skutkowało błędnym przyjęciem, że większą liczbę głosów w tych obwodach uzyskał Nawrocki. Chodzi o obwodowe komisje wyborcze w: Krakowie, Strzelcach Opolskich, Mińsku Mazowieckim, Oleśnie, Grudziądzu, Wieńcu i Gdańsku. W jednej komisji w Kamiennej Górze ważne głosy oddane na Trzaskowskiego były dorzucone do głosów Nawrockiego.

W komisji w Katowicach doszło do omyłkowego dopisania obu kandydatom głosów nieważnych. Natomiast - jak podała rzeczniczka PG - "w komisji wyborczej w Tarnowie oględziny potwierdziły wynik głosowania odnotowany w protokole".

Według Adamiak, łącznie do nieprawidłowości doszło w 9 z 10 wspomnianych w komunikacie komisji.

Kto zasiadał w komisjach

TVN24 przeanalizowała skład obwodowych komisji wyborczych, w których protokoły z ponownych oględzin kart potwierdziły nieprawidłowości.

W tym kontekście należy podkreślić, że kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej może zgłosić każdy zarejestrowany komitet - bez względu na to, czy wystawił on swojego kandydata w wyborach, czy nie. PKW informuje też, że jeżeli ktoś chce zostać członkiem, może samodzielnie zgłosić swoją kandydaturę urzędnikowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy lub komisarzowi wyborczemu. Wtedy, w przypadku konieczności uzupełnienia składu komisji przez komisarza wyborczego, kandydatura ta może zostać wykorzystana.

Okręgową komisję wyborczą powołuje Państwowa Komisja Wyborcza, na wniosek komisarza wyborczego właściwego dla miejscowości będącej siedzibą komisji.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 95 w Krakowie

1 osoba wskazana przez komitet Rafała Trzaskowskiego (Koalicja Obywatelska); 1 osoba - komitet Szymona Hołowni (Polska 2050 - Trzecia Droga); 1 osoba komitet - Magdaleny Biejat (Lewica); 1 osoba - komitet Piotra Szumlewicza (przewodniczącego Związkowej Alternatywy); 1 osoba - komitet Romualda Starosielca (kandydat Ruchu Naprawy Polski); 1 osoba - komitet Wojciecha Papisa (kandydat Bezpartyjnych); 1 osoba - komitet Aldony Skirgiełło (kandydatki Samoobrony, znanej z programu "Żony Podlasia"); 1 osoba - komitet Krzysztofa Stanowskiego (dziennikarza); 1 osoba - komitet Tomasza Ziółkowskiego; 2 osoby wskazane przez komisarza wyborczego.

Przewodniczącym tej obwodowej komisji była osoba zgłoszona przez komitet Krzysztofa Stanowskiego, a wiceprzewodniczącym - wskazana przez komisarza.

Trzy na 11 osób w tej komisji były zgłoszone przez komitety wystawiające kandydatów na prezydenta, którzy byli kandydatami formacji tworzących koalicję rządzącą.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 17 w Gdańsku

1 osoba - komitet Rafała Trzaskowskiego; 1 osoba - komitet Magdaleny Biejat; 1 osoba - komitet Karola Nawrockiego (kandydat PiS), 1 osoba - komitet Sławomira Mentzena (kandydat Konfederacji), 1 osoba - komitet Sebastiana Rossa; 1 osoba - komitet Włodzimierza Rynkowskiego; 1 osoba - komitet Wiesława Lewickiego (lidera partii Normalny Kraj); 1 osoba - komitet Marka Jakubiaka, 1 osoba - wskazana przez komisarza wyborczego.

Przewodniczący z komitetu Mentzena, wiceprzewodniczący - z komitetu Trzaskowskiego.

Tylko w tej komisji, z tych przez nas opisywanych, wiceprzewodniczący był osobą z komitetu kandydata partii koalicyjnej.

Dwie na dziewięć osób w tej komisji były z komitetów związanych z kandydatami obozu rządzącego.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Oleśnie

1 osoba - komitet Trzaskowskiego; 1 osoba - komitet Hołowni; 1 osoba - komitet Biejat; 1 osoba - komitet Adriana Zandberga (kandydat Razem); 1 osoba - komitet Nawrockiego; 1 osoba - komitet Macieja Maciaka; 1 osoba - komitet Marka Wocha; 1 osoba - komitet Grzegorza Brauna; 2 osoby - wskazane przez komisarza, 1 osoba - nie udało nam się ustalić, przez który komitet została zgłoszona.

Przewodniczący z komitetu Brauna, wiceprzewodniczący - wskazany przez komisarza.

Trzy na 11 osób w tej komisji były z komitetów związanych z kandydatami obozu rządzącego.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 w Strzelcach Opolskich

1 osoba - komitet Trzaskowskiego; 1 osoba - komitet Biejat; 1 osoba - komitet Hołowni; 1 osoba - komitet Zandberga; 1 osoba - komitet Stanowskiego; 1 osoba - komitet Brauna; 1 osoba - komitet Nawrockiego; 1 osoba - komitet Pawła Tanajno (kandydata Polski Liberalnej Przedsiębiorców PL); 1 osoba - komitet Wocha.

Przewodniczący z komitetu Hołowni, wiceprzewodniczący - z komitetu Nawrockiego.

Tylko w tej komisji, z tych przez nas opisywanych, przewodniczący był osobą z komitetu kandydata partii koalicyjnej.

Trzy na dziewięć osób w tej komisji były z komitetów związanych z kandydatami obozu rządzącego.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 25 w Grudziądzu

1 osoba - komitet Hołowni; 1 osoba - komitet Biejat; 1 osoba - komitet Nawrockiego; 1 osoba - komitet Tanajno; 1 osoba - komitet Lewickiego; 1 osoba - komitet Skirgiełło; 1 osoba - komitet Brauna; 1 osoba - komitet Mentzena; 1 osoba - ze wskazania komisarza.

Przewodniczący z komitetu Brauna, wiceprzewodniczący - z komitetu Nawrockiego.

Dwie na dziewięć osób w tej komisji były z komitetów związanych z kandydatami obozu rządzącego.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 w Brześciu Kujawskim

1 osoba - komitet Trzaskowskiego; 1 osoba - komitet Maciaka; 1 osoba - komitet Tanajno; 1 osoba - komitet Mentzena; 1 osoba - komitet Jana Wojciecha Kubania; 1 osoba - komitet Stanowskiego; 1 osoba - komitet Jakubiaka; 1 osoba - komitet Wocha; 1 osoba - komitet Brauna.

Przewodniczący z komitetu Tanajno, wiceprzewodniczący - z komitetu Wocha.

Jedna na dziewięć osób w tej komisji była z komitetów związanych z kandydatami obozu rządzącego.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13 w Mińsku Mazowieckim

1 osoba - komitet Trzaskowskiego; 1 osoba - komitet Hołowni; 1 osoba - komitet Biejat; 1 osoba - komitet Zandberga; 1 osoba - komitet Nawrockiego; 2 osoby - komitet Jakubiaka; 1 osoba - komitet Brauna; 1 osoba - komitet Tanajno.

Przewodniczący z komitetu Tanajno, wiceprzewodniczący - z komitetu Jakubiaka.

Trzy na dziewięć osób w tej komisji były z komitetów związanych z kandydatami obozu rządzącego.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 w Kamiennej Górze (w tej - w przeciwieństwie do powyższych - nie zamieniono głosów, a znaleziono głosy oddane na Trzaskowskiego w pakiecie głosów Nawrockiego)

2 osoby - komitet Trzaskowskiego; 2 osoby - komitet Biejat; 2 osoby - komitet Nawrockiego; 1 osoba - komitet Jakubiaka; 1 osoba - komitet Wocha; 1 osoba - komitet Hołowni.

Przewodniczący z komitetu Biejat, wiceprzewodniczący - z komitetu Hołowni.

Pięć na dziewięć osób w tej komisji było z komitetów związanych z kandydatami obozu rządzącego.