Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Wtedy będę musiał przerwać program". Gość TVN24 uchylił rąbka tajemnicy

Maciej Klisz
Klisz: jeżeli pan pułkownik wykona pewne alarmujące gesty, to pewnie będę musiał przerwać program
Źródło: TVN24
Jeżeli pan pułkownik wykona pewne alarmujące gesty, to pewnie będę musiał przerwać program - poinformował w "Faktach po Faktach" w TVN24 Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, generał broni Maciej Klisz. Jak dodał, "te najbardziej dramatyczne telefony dzwonią rzadziej".

W poniedziałek gościem "Faktów po Faktach" w TVN24 był generał broni Maciej Klisz. Jak zauważył prowadzący programu Piotr Kraśko, to właśnie na nim "spoczywa obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa nieba nad Polską".

- Gdyby wydarzyło się coś złego, czy to jest tak, że pan pułkownik, który razem z panem pojawił się w siedzibie naszej stacji, może wykonać jakiś gest w pana stronę i pan musi natychmiast poderwać się, i jechać do dowództwa operacyjnego? Czy jest wskazany przez pana oficer, który przez pół godziny pilnuje naszego bezpieczeństwa? - zapytał.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Tak przebiegła noc z 9 na 10 września. "Panowie, będzie gorąco, nie śpimy"

Tak przebiegła noc z 9 na 10 września. "Panowie, będzie gorąco, nie śpimy"

Generał Klisz: tak, to mogła być rakieta

Generał Klisz: tak, to mogła być rakieta

Klisz odpowiedział, że w tym dniu, to on sprawuje wspomniany obowiązek, więc "jeżeli pan pułkownik wykona pewne alarmujące gesty, to pewnie będzie musiał przerwać program i podejść do telefonu", a następnie "zabrać chwilę, aby zrozumieć, jaka sytuacja jest w tej chwili nad Polską".

Zaznaczył, "dzieje się to bardzo często", co mówi "z przykrością jako żołnierz" i jako osoba "odpowiedzialna za bezpieczeństwo polskiego nieba". - Chociaż te najbardziej dramatyczne telefony dzwonią rzadziej. Mamy w przestrzeni powietrznej wiele zdarzeń, o których państwo są informowani również na czerwonych czy żółtych paskach w telewizjach informacyjnych - poinformował generał.

Rzeczywiście, dowództwo Operacyjne RSZ w ostatnim czasie niejednokrotnie informowało na temat operacji polskiego i sojuszniczego lotnictwa.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr/lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
WojskoWojsko PolskiebezpieczeństwoObrona cywilnaRosja
Czytaj także:
Myśliwi z zarzutami za zabicie chronionych łabędzi
Zastrzelili cztery łabędzie. Myśleli, że to gęsi. Koledzy ich ostrzegali
Opole
Ulewy nawiedziły indyjską Kalkutę
Prąd poraził mieszkańców w trakcie ulew. "Sytuacja jest okropna"
METEO
Doszło do zamknięcia lotniska w Kopengadze
Paraliż lotniska. Premierka Danii: to atak na naszą infrastrukturę krytyczną
Świat
Nvidia, Santa Clara, Kalifornia, USA
"Gigantyczny projekt". Potentat wykłada 100 miliardów dolarów
BIZNES
Mężczyzna myślał, że głos dochodzi ze słuchawki
Chciał okraść seniorkę, nie wiedział, że w mieszkaniu jest kamera. Wpadł w Zakopanem
Poznań
Do wypadku doszło w Wojnowie
Czternastolatek wpadł do wody podczas łowienia ryb. Nie żyje
Kujawsko-Pomorskie
Mężczyzna wrzucony do Łyny. Nagranie trafiło do sieci
Zrzucił mężczyznę z mostu. Sąd nadwyczajnie złagodził karę. Apelację złożyły obie strony
Olsztyn
Eryk Kulm w filmie "Chopin, Chopin"
"Chopin, Chopin!" subiektywnie. Dlaczego polska superprodukcja mnie nie porwała
Justyna Kobus
pracownik wozek paleta shutterstock_1008208120
Tyle wyniosła stopa bezrobocia w sierpniu
BIZNES
imageTitle
Uśmiech i kciuk w górę. Bułka z wiadomością ze szpitala
EUROSPORT
Nocna prohibicja, alkohol
Co Polacy sądzą o nocnej prohibicji? Wymowne wyniki sondażu
Polska
Zarząd i rada nadzorcza firmy deweloperskiej z Warszawy oskarżeni o oszustwa (zdj. ilustracyjne)
Ledwo prowadziła wózek z dzieckiem, piła na spacerze
Szczecin
Pociąg, Pendolino, PKP Intercity
Pasażerowie już szykowali się do wejścia, ale pendolino przejechało stację bez zatrzymania
Olsztyn
Sąd Najwyższy Brazylii skazał Jaira Bolsonaro na wieloletnie więzienie
USA skorzystały z ustawy Magnitskiego. Nowe restrykcje
Świat
Policjantka uratowała rannego puszczyka
Siedział skulony na środku jezdni. Policjantka uratowała rannego puszczyka
WARSZAWA
Muzeum Pamięć i Tożsamość im. Jana Pawła II w Toruniu
Milionowe dotacje od ministra kultury na muzeum ojca Rydzyka. NIK zawiadamia prokuraturę
Kujawsko-Pomorskie
RPP pozostawiła stopy procenatowe bez zmian
Co dalej ze stopami procentowymi? Członek RPP wskazuje na możliwy termin obniżki
BIZNES
Zniszczenia na Filipinach
Najsilniejszy tajfun w tym roku uderzył. Miliony osób w niebezpieczeństwie
METEO
Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze
USA chcą ukarać Międzynarodowy Trybunał Karny. "Stanowi zagrożenie"
Świat
Stołeczni policjanci uderzyli w dilerów narkotyków
Policjanci szukali dilerów w okolicy szkół. Niemal sto osób z zarzutami
WARSZAWA
Co nagrały kamery krakowskich wodociągów?
"Zagubieni turyści" w stacji uzdatniania wody w Krakowie. Mamy nagrania
Bartosz Żurawicz
Donald Tusk
"Polska jest gotowa do zdecydowanej reakcji". Tusk apeluje
Polska
Izera_4
Co po Izerze? "To jest moment decyzyjny dla polskiego państwa"
BIZNES
Maia Sandu
Prezydentka Mołdawii ostrzega o działaniach Rosji. "Wydają na to miliony"
Świat
Donald Trump
Trump o autyzmie. "Amisze się nie szczepią i nie mają problemu"
Zuzanna Kuffel
imageTitle
"Stało się coś dziwnego". Oburzenie wynikami Złotej Piłki
EUROSPORT
Przemysław Rosati
Spór o Trybunał Stanu. "Zamierzamy skruszyć mur i go skruszymy"
Polska
Maria Żodzik
Srebrna Maria Żodzik obiecuje jeszcze więcej radości dla Polski
EUROSPORT
imageTitle
Emocjonalne wystąpienie triumfatora Złotej Piłki
EUROSPORT
imageTitle
"Krwawa egzekucja". Piłkarz zamordowany we własnym domu
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica