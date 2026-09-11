Polska Konfederacja tuż za PiS. Poparcie dla partii Kaczyńskiego spada nieprzerwanie od czerwca Oprac. Filip Czerwiński |

Koalicja z PiS? Mentzen: do rozważenia, ale bez Kaczyńskiego Źródło wideo: Radio Zet Źródło zdj. gł.: Szczebrzeszynski /wikipedia

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W najnowszym raporcie Centrum Badania Opinii Społecznej udział w wyborach parlamentarnych zadeklarowało 73,9 procent respondentów - o 0,1 punktu procentowego mniej niż w badaniu sierpniowym.

Według sondażu, spośród osób, które zadeklarowały udział w wyborach, na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby 26,1 procent badanych (o 0,3 p.p. więcej niż w sierpniu).

CBOS zauważa, że wrzesień to drugi miesiąc, w którym obserwowane jest zatrzymanie trwającej od maja do lipca tendencji spadku poparcia dla ugrupowania. "Trudno jednakże mówić o poprawie notowań KO, bowiem poparcie dla niej wzrasta tylko minimalnie" - podkreśla pracownia.

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Zła passa partii Jarosława Kaczyńskiego

PiS uzyskał poparcie 15 procent badanych (spadek o 1,5 p.p. w porównaniu z sierpniem). CBOS zaznacza, że to najniższe poparcie dla PiS od wyborów parlamentarnych w 2023 roku. To także kolejny z rzędu w badaniu CBOS spadek poparcia dla PiS od czerwca, kiedy wyniosło ono 22,1 procent. W lipcu było to 19,1 procent, a w sierpniu - 16,5 procent.

Konfederacja może liczyć na głosy 14,8 procent ankietowanych - o 1,8 p.p. więcej niż w sierpniu. Poparcie dla Konfederacji Korony Polskiej, ugrupowania Grzegorza Brauna, wyniosło 7,8 procent - o 0,4 p.p. mniej niż przed miesiącem.

Na Razem chciało głosować 6,1 procent respondentów (wzrost o 1,7 p.p.), a na Nową Lewicę - 5,9 procent (wzrost o 2,1 p.p.).

Poniżej 5-procentowego progu wyborczego znalazł się Rozwój Plus - ugrupowanie byłego premiera Mateusza Morawieckiego. We wrześniu poparcie dla Rozwoju Plus zadeklarowało 3,7 procent respondentów, o 0,1 p.p. mniej niż w sierpniu.

Kolejne miejsca zajęły: PSL - 2,5 procent poparcia (wzrost o 0,1 p.p.), Polska 2050 - 0,8 procent (spadek o 2,6 p.p.) oraz Unia Centrum z 0,1 procent (spadek o 0,1 p.p.).

Preferencje partyjne. Sondaż CBOS z września 2026 roku

Opcję "Inne partie" wskazało 0,7 procent badanych deklarujących udział w wyborach. 14,3 procent badanych odpowiedziało "trudno powiedzieć" (o 1,6 p.p. mniej niż w sierpniu). 2,2 procent respondentów odmówiło ujawnienia swoich preferencji wyborczych (mniej o 0,3 p.p.).

Sondaż został zrealizowany w dniach 7-9 września metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI - 80 procent) i wywiadów internetowych (CAWI - 20 procent) na próbie 1001 dorosłych mieszkańców Polski. Do danych dotyczących udziału w wyborach i preferencji partyjnych zastosowano wagę wyborczą.