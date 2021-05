Prali pieniądze dla kolumbijskiego kartelu. Szef gangu przewieziony do Polski 

Shalom Lior A., szefa gangu, który wyprał 1,4 miliarda złotych dla kolumbijskich karteli narkotykowych, został w czwartek sprowadzony do Polski. W październiku ubiegłego roku na podstawie listu gończego mężczyznę zatrzymano na lotnisku w Amsterdamie. Do Polski był przewożony "przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa".

Shalom Lior A. został prosto z lotniska doprowadzony do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, gdzie prokurator przedstawił zatrzymanemu zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, udziału w praniu pieniędzy, a także udziału w obrocie narkotykami o wartości nie mniejszej niż 3,4 miliarda złotych. Czyny zarzucane podejrzanemu zagrożone są karą do 12 lat pozbawienia wolności, dlatego prokurator złożył do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny.