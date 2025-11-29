Logo strona główna
Polska

Kolejny kraj dołącza do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Owsiak pokazał nowy plakat

Prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak podczas wysyłki puszek 34. Finału WOŚP z magazynu UPS w Łazach
Owsiak zaprezentował nowe puszki i nowy plakat WOŚP
Źródło: TVN24
Będziemy grali w 88 miejscach na świecie, w 28 krajach - poinformował prezes WOŚP Jurek Owsiak. Zaprezentował także nowy plakat Orkiestry. - My Polacy pomaganie mamy w genach. To są nasze kolory - powiedział.

W ramach 34. Finału Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy będzie zbierać pieniądze na leczenie chorób układu pokarmowego dzieci. "Zdrowe brzuszki naszych dzieci" - tak brzmi "podtytuł" przyszłorocznej edycji.

Na sobotniej konferencji prasowej Jurek Owsiak powiedział, że gastrologia dziecięca w Polsce "wymaga wsparcia sprzętowego". Jak mówił, potrzebny jest "sprzęt, który diagnozuje, który leczy, który rehabilituje". - Taki sprzęt kupowaliśmy 10 lat temu, ale technologia poszła do przodu, w związku z tym chcę jeszcze raz zająć się tym tematem - oznajmił.

Owsiak ogłosił cel 34. Finału WOŚP
Nowy sztab i nowy plakat

- Będziemy grali w 88 miejscach na świecie, w 28 krajach. Po raz pierwszy będą grały z nami także Indie. Będziemy mieli sztab w New Delhi - poinformował Owsiak. Podziękował wszystkim placówkom dyplomatycznym, które w tym roku wspierają Orkiestrę. 

Prezes Fundacji zaprezentował także nowy plakat WOŚP. - To jest nasza najbardziej piękna odpowiedź na to wszystko, co się dzieje obok nas. Na hejt odpowiadamy kolorem i radością - oświadczył.

Jurek Owsiak zaprezentował plakat WOŚP
Jurek Owsiak zaprezentował plakat WOŚP
Źródło: PAP/Marcin Obara

Ten sam wzór będzie znajdować się na puszkach, do których w styczniu wolontariusze Orkiestry będą zbierać pieniądze dla potrzebujących.

- My Polacy pomaganie mamy w genach. To są nasze kolory, z tymi kolorami, będziemy (grać - red.) 25 stycznia 2026 roku, po raz 34 - zapowiedział.

Owsiak podsumował, że do tej pory WOŚP zakupiło 81,5 tysiąca urządzeń, na co wydano ponad 2 miliardy 600 tysięcy złotych. - To coś niesamowitego. Coś, co pokazuje, że, konsekwentne działania mają na końcu wspaniały efekt w postaci sprzętu medycznego, programów medycznych. Robimy rzeczy niezwykłe, dziękuję bardzo, że jesteście razem z nami - powiedział prezes WOŚP.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra od 1993 roku. Od 32 lat Fundacja WOŚP dzięki jednodniowym zbiórkom publicznym, które nazywane są Finałami - wspiera polski system opieki zdrowotnej: kupuje najnowocześniejszy sprzęt medyczny dla szpitali, prowadzi osiem ogólnopolskich programów medycznych, realizuje program edukacyjny oraz promuje zdrowy tryb życia i działania profilaktyczne.

pc

Autorka/Autor: momo//akw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Obara

WOŚPJerzy Owsiak
