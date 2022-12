Wołodymyr Zełenski w USA. "Wizyta w krytycznym momencie"

Ukraina - do tego przyczyniła się też wizyta prezydenta Zełenskiego w Waszyngtonie - jest postrzegana przez Amerykanów jako część ich świata. To jest atut, który ma realne znaczenie - mówił w TVN24 Janusz Reiter, były ambasador Polski w USA.

Reiter: wizyta w krytycznym momencie

- Ta wizyta odbyła się w niezwykle ważnym, trudnym, krytycznym momencie, kiedy widać, że Rosja wykorzystuje swoją podwójną przewagę. Przewagę liczebną - materiałową i ludzką. Ukraina musi na to odpowiedzieć. A żeby odpowiedzieć, potrzebuje silnego wsparcia Zachodu, w tym szczególnie Ameryki - podkreślił były ambasador. Takie zapewnienie wsparcia otrzymała, ale - zaznaczył - "to nie oznacza, że wszystkie pytania o przyszłość tej wojny już znalazły odpowiedź".

Reiter: to jest atut, który ma realne znaczenie

- To nie jest jakiś odległy kraj, o którym mało się wie i słyszy się tylko w kontekście skandali korupcyjnych. To dzisiaj jest kraj, który reprezentuje, uosabia i walczy o wartości, co do których Amerykanie są przekonani. W tym sensie Ukraińcom udało się zdobyć wyraźną przewagę nad ich wrogami. To jest atut, który ma realne znaczenie - ocenił gość TVN24.