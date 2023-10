Uchodźcy z Ukrainy dziękują Polkom i Polakom. "Bez Was nie byłoby nas"

Codziennie tęsknimy za domem, ale dzięki wam trochę mniej, bo daliście nam drugi - w emocjonalnym spocie Ukrainki, które po wybuchu wojny uciekły do Polski, dziękują Polkom i Polakom za ich wsparcie. I za to, że mogą żyć zapominając czasem o koszmarze, który przeszły, i który wciąż przeżywają ich bliscy. - Poprzez akcję "Bez was nie byłoby nas" chcemy przywrócić empatię Polaków do Ukraińców i przypomnieć, że ten dramat wciąż trwa - mówi Maia Mazurkiewicz, pomysłodawczyni i inicjatorka kampanii.

"Bez Was nie byłoby nas" to idea akcji społecznej, w której Ukraińcy dziękują Polakom za nadzwyczajne wsparcie udzielane od dnia wybuchu wojny. "Skala tej pomocy już przeszła do historii nie tylko Europy, ale i świata" - podkreśla Partnership Hub zajmujące się pomocą ukraińskim uchodźcom w Polsce.

Bohaterkami stworzonego przez Partnership Hub krótkiego filmu są Ukrainki mieszkające aktualnie w Polsce. Możemy zobaczyć je w codziennych sytuacjach: jedną na ulicy, drugą w pracy w cukierni, jeszcze inną bawiącą się z dzieckiem na placu zabaw.

"Pomimo obrazów i dźwięków wojny, które wciąż w nich tkwią, to właśnie dzięki naszym rodakom udaje im się choć na chwilę zapomnieć. Ukraińcy w Polsce wojnę mają cały czas z tyłu głowy i to przez nią w Polsce się znaleźli" - podkreśla Partnership Hub.

"Chcemy przywrócić empatię Polaków do Ukraińców"

- Za każdym razem, gdy rozmawiam z osobą, której pomagamy, widzę w jej oczach koszmar, który przeszła, i który cały czas przeżywa. W tym samym czasie w internecie i w rozmowach ze znajomymi widzę i słyszę coraz więcej negatywnych emocji, a także fałszywych informacji - mówi ekspertka ds. walki z dezinformacją Maia Mazurkiewicz, pomysłodawczyni i inicjatorka kampanii, założycielka Partnership Hub i Alliance4Europe. Według niej nasze podejście do Ukrainek i Ukraińców się zmienia.

- Poprzez akcję "Bez was nie byłoby nas" chcemy przywrócić empatię Polaków do Ukraińców i przypomnieć, że ten dramat wciąż trwa - dodaje. Mazurkiewicz przypomina, że "po półtora roku wojny uchodźca wciąż jest uchodźcą, którego do ucieczki z własnego domu zmusiła niewyobrażalna tragedia".

- Polakom nie podoba się, że Ukraińcy zaczęli żyć "zbyt normalnie", jakby o wojnie zupełnie zapomnieli. Dlatego zależy nam na przypomnieniu, że ta niby "normalność" podszyta jest tragicznymi wspomnieniami i tęsknotą. Tak naprawdę jest tylko próbą tymczasowego poukładania swojego życia z dala od swojego domu, od swojej ojczyzny i od swoich bliskich - tłumaczy Mazurkiewicz.

"Jesteście najlepsi"

"Bez Was nie byłoby nas" wywołuje silne emocje: wzruszenie, współczucie i dumę. Autorzy spotu podkreślają, że chcą wzmocnić poczucie Polaków, że ich praca i dobre serce są zauważone i docenione przez Ukraińskich uchodźców.

"Kampania daje szansę Ukrainkom wypowiedzenia tego, co czują, i przypomnieć Polakom o ich człowieczeństwie. Tym bardziej, że jako naród chcemy i umiemy bezinteresownie pomagać, o czym świadczą wszelkie zbiórki społeczne dla ludzi potrzebujących wsparcia" - podkreśla Partnership Hub.

"Byliście z nami, kiedy to piekło się zaczęło. I jesteście z nami na co dzień"; "Codziennie tęsknimy za domem, ale dzięki wam trochę mniej, bo daliście nam drugi. Bezcenny"; "Pozwoliliście żyć normalnie i czasami nawet zapomnieć. Jesteście najlepsi i nigdy wam tego nie zapomnimy" - to kilka wypowiedzi Ukraińców, cytowanych przez Partnership Hub, na temat reakcji Polaków od momentu inwazji Rosji na Ukrainę.

Zmiana postawy Polaków wobec Ukraińców

Znaczenie akcji "Bez Was nie byłoby nas" pokazują wyniki badania zrealizowanego na terenie województwa podkarpackiego przez agencję badawczą Human Research & Consulting dla Partnership Hub i Alliance4Europe, specjalizującą się w badaniach z zakresu ochrony praw człowieka. Obejmowało ono zarówno ocenę dyskursu o Ukraińcach, jak również analizę postaw wobec nich badanych za pomocą wywiadów oraz przy wykorzystaniu sondażu telefonicznego. Widoczne w nim są zdecydowane zmiany postaw Polaków w stosunku do Ukraińców - na bardziej negatywne.

W dniach 4-18 lipca 2023 roku przeprowadzono również badanie na próbie 1202 Ukraińców (metoda CAPI). Z badań wynika, że 93 procent Ukraińców przebywających w Polsce czuje wdzięczność do Polaków za udzieloną im pomoc. Na pytanie - czy w sytuacji, w której Polska i Polacy potrzebowaliby pomocy od Ukraińców, mogą liczyć na takie samo wsparcie, jakie dostali Ukraińcy z rąk Polaków po rozpoczęciu wojny - twierdząco odpowiedziało 92 procent badanych.

