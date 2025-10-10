Były szef BBN w Kijowie. Mówi o "najważniejszej lekcji"

Siewiera o "najważniejszej lekcji" z wojny w Ukrainie Źródło: TVN24

Były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego podpułkownik rezerwy Jacek Siewiera, który przebywa obecnie w Kijowie, mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 o tym, jak przebiegła tam ostatnia noc. Wojska rosyjskie przeprowadziły zmasowany nalot z użyciem dronów i rakiet. W samym Kijowie rannych zostało kilkanaście osób. Doszło też do pożaru wieżowca i uszkodzenia obiektów energetycznych, w wyniku których część miasta była pozbawiona prądu.

- Niestety słyszeliśmy skutki ataków z wykorzystaniem zarówno dronów, jak i rakiet manewrujących nad Kijowem. Byliśmy informowani na bieżąco, zresztą ta koordynacja była bardzo płynna. Dzięki uprzejmości ministra spraw wewnętrznych mamy możliwość współpracy ze Służbą Ochrony Państwa tutaj na miejscu bezpośrednio. Mieliśmy na bieżąco informacje o tym, jak ta dość trudna noc przebiegła - mówił.

- Niestety spodziewamy się, że kolejna również może przebiegać w równie trudny sposób - dodał.

Mówił też, że gdy nie wyją syreny, "życie w Kijowie, co do zasady, wygląda normalnie". - Możnaby powiedzieć, że gdy nie ma uderzeń z powietrza to rzeczywiście, czy tu w ambasadzie, czy w budynkach administracji publicznej, czy na ulicach życie wygląda normalnie - dodał.

"Najważniejsza lekcja" z wojny w Ukrainie

Siewiera mówił też, że "najważniejszą lekcją, jaka płynie dla nas z wojny w Ukrainie, jest zrozumienie wagi przemysłu i innowacyjności, jaką ten naród był w stanie w sobie wykrzesać i wdrożyć do praktyki bojowej na poziomie taktycznym, na poziomie operacyjnym, a dziś wykorzystuje ją również na poziomie strategicznym".

- Warto zwrócić uwagę na to, że pomimo zmęczenia, pomimo wielkich niedoborów zasobów ludzkich na linii frontu, ciągłego ustępowania jednak Federacji Rosyjskiej i wojskom, z których ponad 40 procent w tej pierwszej linii stanowią osoby będące obcokrajowcami, kontraktowymi najemnikami ściąganymi z antypodów świata do tego, by toczyć wojnę przeciwko zachodniej kulturze, zachodniej cywilizacji, pomimo tego ten naród jest w stanie wykrzesać z siebie optymizm i determinację wystarczającą do tego, by walczyć o uzyskanie inicjatywy w natarciu - wskazywał.

Podkreślał, że "to jest niezwykła wartość". - Każdy żołnierz, który wie, o czym mówię, rozumie, co znaczy po trzech i pół roku walki w błocie, w ciągłym napięciu, w ciągłym ryzyku, myśleć o odzyskaniu inicjatywy w natarciu". - Niezwykła siła ducha, niezwykła determinacja, którą demonstrują nasi sąsiedzi, z której możemy czerpać przykład. Zarówno jeśli chodzi o aspekt moralny, rozumiany jako tożsamość europejska i walka o pewne europejskie wartości, jak i ten aspekt techniczny i przemysłowy, z którego powinniśmy brać przykład - dodał były szef BBN.

