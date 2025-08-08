Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Wniosek o ekstradycję Samera A. "nie spełnił warunków". Tusk: nie odpuścimy

Orlen
Kolejny etap w procedurze ekstradycyjnej Samera A., szefa szwajcarskiej spółki Orlenu
Źródło: Michał Tracz/Fakty TVN
Zjednoczone Emiraty Arabskie poinformowały prokuraturę, że wniosek ekstradycyjny Samera A. nie spełnił warunków, w związku z czym uchylono ograniczenia nałożone na tę osobę - przekazał w piątek rzecznik Prokuratury Krajowej prokurator Przemysław Nowak. Do sprawy odniósł się także premier Donald Tusk.

Jako pierwsza poinformowała o tym redakcja RMF24.

Samer A. to były członek zarządu spółki OTS Switzerland GmbH (Grupa Orlen). Jest on podejrzany o wyrządzenie szkody spółkom OTS Switzerland GmbH (Grupa Orlen) i Orlenowi SA na około 370 milionów dolarów (około 1,5 miliarda złotych) poprzez zawarcie trzech niekorzystnych kontraktów na zakup ropy naftowej.

Jak informowała prokuratura, z uwagi na ukrywanie się podejrzanego w grudniu 2024 r. sąd zastosował wobec Samera A. tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące od daty zatrzymania. Decyzja sądu umożliwiła wdrożenie poszukiwań podejrzanego na podstawie czerwonej noty Interpolu. W styczniu 2025 r. Samer A. został zatrzymany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA). Ambasada RP w Abu Zabi drogą dyplomatyczną przekazała władzom Emiratów wniosek prokuratora o ekstradycję Samera A.

Prokuratura: wniosek o ekstradycję Samera A. został przekazany
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Prokuratura: wniosek o ekstradycję Samera A. został przekazany

BIZNES

W piątek prok. Przemysław Nowak przekazał, że do Prokuratury Krajowej wpłynęło 6 sierpnia pismo z Krajowego Biura Interpolu Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Zawierało ono informację, że władze sądowe ZEA "po przeanalizowaniu wniosku ekstradycyjnego obywatela polskiego Samera A., stwierdziły, że wniosek ekstradycyjny nie spełnił warunków, w związku z czym właściwy organ uchylił ograniczenia nałożone wcześniej na tę osobę".

Prok. Nowak: władze ZEA nie zwracały się o uzupełnienie wniosku

"W piśmie tym nie wskazano, jakich warunków wniosek nie spełnił, ani jakie ograniczenia zostały uchylone. Władze ZEA nie zwracały się wcześniej do strony polskiej o uzupełnienie wniosku o ekstradycję, ani nie informowały oficjalnie, jakie ograniczenia były zastosowane wobec ściganego Samera A." – napisał w e-mailu do PAP prok. Nowak.

Wskazał, że tego samego dnia dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Krajowej zwrócił się do właściwych organów Zjednoczonych Emiratów Arabskich z prośbą o wskazanie, jakich dodatkowych informacji lub uzupełnień do polskiego wniosku o ekstradycję Samera A. oczekuje strona wezwana (ZEA).

"W powyższej sprawie skierowano również wniosek do Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Abu Zabi o złożenie noty dyplomatycznej do Ministerstwa Sprawiedliwości ZEA za pośrednictwem MSZ ZEA" – poinformował rzecznik.

Tusk: będziemy dochodzić swoich racji

W piątek o sprawę ekstradycji Samera A. był pytany również premier Donald Tusk, w trakcie konferencji prasowej na morskiej farmie wiatrowej Baltic Power w Łebie. - Powierzono mu (Samerowi) tak gigantyczne środki, wówczas orlenowskie, one przepadły, więc nie mam żadnych wątpliwości, że polska strona ma rację, ścigając tego człowieka - skomentował.

Donald Tusk
Donald Tusk
Źródło: TVN24

- Partnerzy zagraniczni, tacy jak (Zjednoczone) Emiraty Arabskie czasami są bardziej zainteresowane chronieniem takich ludzi, a nie ich wydawaniem. Mam nadzieję, że tak nie jest - zaznaczył szef rządu.

- My będziemy dochodzić swoich racji w tej sprawie. Śledztwo będzie się toczyło i nie odpuścimy tego - zapewnił Tusk.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Marek / PAP

Udostępnij:
TAGI:
OrlenProkuratura KrajowaMinisterstwo Sprawiedliwości
Czytaj także:
Jarosław Kaczyński
Kaczyński: miał być ekonomiczny impuls, jest skandal
Polska
ABW
"W nieudolny sposób" próbował zostać agentem w Polsce
Świat
imageTitle
Alarm w Barcelonie. Kłopoty zdrowotne Lewandowskiego
EUROSPORT
Droga uszkodzona po intensywnych opadach deszczu
Pierwsze tak intensywne opady w historii. "Sytuacja zagraża życiu"
METEO
Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Skróty wydziałów UJ "fonetycznie podobne" do wulgaryzmów. Jest petycja
Kraków
Wojna w Ukrainie, amerykańska haubica M777
"Długa rozmowa" Tuska z Zełenskim. "Są pewne sygnały" o zamrożeniu wojny
Polska
39-latek został przyłapany na kradzieży alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Pierwsza noc bez sprzedaży alkoholu. Prohibicja weszła w życie
Szczecin
imageTitle
Potężny cios dla polskich kibiców przed piątkowym etapem
EUROSPORT
Donald Trump
Trump "nakrzyczał" na Netanjahu
Świat
imageTitle
Media: UEFA zakulisowo wspiera rosyjskie kluby
EUROSPORT
Tadeusz Duda
Jego ciało znaleziono po kilku dniach policyjnej obławy. Wiadomo, jak zginął
Kraków
Karol Nawrocki
Reforma szpitali przyjęta przez Senat. Czy prezydent podpisze ustawę?
Piotr Wójcik
Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie
Miało powstać na setną rocznicę "Cudu nad Wisłą". Jest data otwarcia muzeum
WARSZAWA
imageTitle
19-letni Polak robi furorę. Rekord świata na horyzoncie
EUROSPORT
Donald Tusk na konferencji prasowej w Łebie
"Zero tolerancji". Premier: nie zaakceptuję marnowania środków
Polska
Syryjczyk oskarżony o przemyt 160 migrantów
Niemal 50 tysięcy dolarów za 160 osób
Lublin
turbiny wiatrowe
Tusk: mówimy o przedsięwzięciu, które przekracza wyobraźnię
BIZNES
Suni Williams i Butch Wilmore
Był uwięziony w kosmosie przez dziewięć miesięcy, odchodzi z NASA
METEO
imageTitle
Będzie skarga za transparent w Poznaniu. "Haniebna prowokacja"
EUROSPORT
wojewodzki szpital zespolony w lesznie_02
Przyjechała urodzić dziecko, oboje nie żyją. Śledztwo prokuratury
Poznań
KPO
Minister o "cwaniackich projektach"
Polska
Tragedia w Złoczewie. Nie żyje 37-latek porażony prądem
Naprawiał maszynę rolniczą. 37-latek nie żyje
Łódź
pekin
Trump chce zmusić do zerwania umów z Rosją. “Wygrają na tym Chiny”
BIZNES
Strażacy walczą z pożarem lasu w pobliżu miejscowości Galegos da Serra w gminie Vila Real
Przedłużono stan alarmowy. Trwają poszukiwania podpalaczy
METEO
osiedle budowa - Damian Lugowski shutterstock_2177342651
Nie będzie następcy Kredytu 2.0. Minister Finansów nie daje szans
BIZNES
imageTitle
Konsternacja podczas przemówienia Osaki. "Fatalny gest"
EUROSPORT
Goleniów. Kradzież z jedzeniem
"W kuchni znalazł kiełbasę, ketchup, mleko". Zjadł, wypił i ukradł pieniądze
Szczecin
Pustelnia w Czatachowie
Ksiądz z grupą "o znamionach sekty" nie chce opuścić kościoła. Kuria idzie do sądu
Katowice
Wjechała na przejazd na czerwonym świetle. Szlaban podnosiła córka
Utknęła na torach, rogatkę podniosła córka. Po chwili nadjechał pociąg
Łódź
imageTitle
Zaskakujący powrót Brzęczka. Znów został selekcjonerem
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica