Orędzie Włodzimierza Czarzastego. "Zasady są proste: prezydent reprezentuje, rząd rządzi"

Włodzimierz Czarzasty: prezydent reprezentuje, rząd rządzi

Marszałek Sejmu w piątek wygłosił orędzie, w którym powiedział, że "za nami ważne posiedzenie Sejmu". - Nastąpiła zmiana na funkcji marszałka Sejmu. Dziękuję Szymonowi Hołowni za jego pracę - dodał.

Czarzasty wskazał też, że zmiana na stanowisku marszałka Sejmu "jest dowodem na to, że koalicja rządowa ma stabilną większość". - Strona demokratyczna wygrała wybory 15 października i będzie rządzić na podstawie woli wyborców co najmniej dwa lata. To będą dobre dwa lata dla Polski - zapewnił.

Czarzasty: konstytucja jest podstawą

- Będę strażnikiem praw parlamentu i demokratycznego ustroju państwa opisanego w naszej konstytucji. To konstytucja gwarantująca sprawiedliwość społeczną, ład instytucjonalny, pluralizm polityczny, równość, obywateli wobec prawa, społeczną gospodarkę rynkową, powszechny dostęp do służby zdrowia, edukacji, kultury i mieszkań jest podstawą funkcjonowania państwa polskiego - podkreślił.

Jak dodał Czarzasty, "polityczny problem tkwi nie w przepisach konstytucyjnych tylko w działaniach środowisk, które chcą zasady konstytucyjne łamać". - Te zasady są proste: prezydent reprezentuje, rząd rządzi - stwierdził marszałek Sejmu.

- Postawię tamę każdym próbom wprowadzenia innego modelu, niż ten, na który umówiliśmy się w referendum konstytucyjnym 1997 roku. Umów trzeba dotrzymywać. Polska historia pokazuje, że nasz naród nie akceptuje modelu rządów, w którym cała władza skupia się w rękach jednego człowieka - kontynuował.

Czarzasty przypomniał, że jest "marszałkiem wybranym przez posłanki i posłów koalicji 15 października" i "politykiem Lewicy". - Będę działał w imieniu tej koalicji. W imieniu 11 milionów wyborców którzy powierzyli tej koalicji władzę. Dobra współpraca z rządem będzie jednym z moich głównych celów - zapowiedział.

- Będę stosował marszałkowskie weto wobec szkodliwych projektów legislacyjnych służących populizmowi i rozregulowaniu zasad funkcjonowania państwa. Będę zawsze zwracał uwagę na to, czy projekty ustaw mają realne źródła finansowania, czy służą tylko grze politycznej i skłóceniu obywateli - dodał.

Całe orędzie marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego

Czarzasty: będę wspierał Sejm tolerancyjny

Marszałek Sejmu zapowiedział też, że można się po nim spodziewać "powagi, odpowiedzialności, spokoju i przewidywalności". Zapewnił, że będzie "współpracował ze wszystkimi parlamentarzystkami i parlamentarzystami", a jego gabinet "będzie otwarty na każdą dyskusję". - Dyskusję prowadzoną w gabinecie sejmowym i na sali sejmowej. Dającą stabilizację i nie wprowadzającą politycznego rozedrgania - doprecyzował.

- Będę wspierał Sejm tolerancyjny, otwarty na różne środowiska, wymianę poglądów i dyskusję na trudne tematy. Będę bronił obecności Polski w Unii Europejskiej i NATO, które są gwarantem naszego bezpieczeństwa - oznajmił Czarzasty.

Na zakończenie Włodzimierz Czarzasty życzył "spokojnego wieczoru i spokojnych dwóch lat demokratycznych rządów, które będą dobre dla Polski".

