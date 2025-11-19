Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Będzie postanowienie Nawrockiego w sprawie operacji "Horyzont"? Kosiniak-Kamysz: jestem przekonany

Władysław Kosiniak-Kamysz
Kosiniak-Kamysz o współpracy z prezydentem: nie narzekam
Źródło: TVN24
Szef MON "jest przekonany, że prezydent wyda postanowienie" w sprawie operacji "Horyzont", o której Kosiniak-Kamysz poinformował w środę. To reakcja resortu i wojska na akty dywersji w Polsce. Wicepremier przyznał też, że "nie narzeka" na współpracę z prezydentem Karolem Nawrockim.

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wspólnie z szefem MSWiA Marcinem Kierwińskim oraz szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesławem Kukułą przedstawił w środę założenia operacji "Horyzont", która ma rozpocząć się 21 listopada. Jej celem będą działania na rzecz bezpieczeństwa, ochrony infrastruktury krytycznej, wspólnego patrolowania i współdziałania wszystkich służb państwowych w celu przeciwdziałania aktom dywersji i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa polskich obywateli. Do operacji skierowanych ma być do 10 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego.

Operacja ma związek z aktami dywersji, do których doszło 15-17 listopada na trasie Warszawa - Dorohusk. Podczas pierwszego, w miejscowości Mika (woj. mazowieckie, pow. garwoliński), eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. W innym miejscu, niedaleko stacji kolejowej Gołąb (pow. puławski, woj. lubelskie), w niedzielę pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.

Kosiniak-Kamysz: aktywujemy operację "Horyzont"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kosiniak-Kamysz: aktywujemy operację "Horyzont"

Kosiniak-Kamysz: jestem przekonany, że pan prezydent wyda postanowienie

Jak poinformował w "Faktach po Faktach" wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, wniosek w sprawie operacji "Horyzont" wpłynął już do premiera Donalda Tuska. Następnie postanowienie w tej kwestii musi wydać prezydent Karol Nawrocki.

Kosiniak-Kamysz pytany o to, czy jego zdaniem prezydent wyda postanowienie w sprawie operacji "Horyzont", odparł: - Rozmawialiśmy wczoraj z wiceszefami BBN, z generałem Brysiem. On od razu informował prezydenta po pierwszej części komitetu (bezpieczeństwa - red.), że taka operacja jest przygotowywana i że będzie potrzebne postanowienie pana prezydenta. 

- Myślę, że chęć działania na rzecz bezpieczeństwa to jest coś, co nas łączy i nie widzę podstaw do niewydania takiego postanowienia - wskazał wicepremier.

- Jestem przekonany o tym, że pan prezydent wyda to postanowienie - powiedział.

Na pytanie o to, co jeśli prezydent jednak takiego postanowienia nie wyda, szef MON odparł: -  Nie, nie zakładam takiej sytuacji.

Kosiniak-Kamysz o współpracy z prezydentem: nie narzekam

Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki był pytany w środę w RMF FM, czy prezydent był wystarczająco informowany przez rząd o aktach dywersji. - Zdecydowanie nie - odpowiedział i dodał: prezydent w tej ścieżce, pierwszych godzinach, w ogóle nie został właściwie poinformowany.

Do słów szefa prezydenckiej kancelarii odniósł się szef MON. - Wiem, że kolejne notatki z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ze służb również wojskowych trafiły dzisiaj na biurko pana prezydenta, bo trafiły do mnie - powiedział i wyjaśnił, że "w rozdzielniku na pierwszym miejscu jest oczywiście pan prezydent". 

- Na pewno te informacje o zatrzymaniach, o działaniach czy prewencyjnych, czy następczych, o wszystkim jest pan prezydent informowany. Dostaje raporty wojskowe, które my przyjmujemy z tego, co się dzieje w siłach zbrojnych każdego dnia - mówił i zapewnił, że "nie ma problemu z komunikacją z BBN". 

Na pytanie prowadzącej Katarzyny Kolendy-Zaleskiej, czy zdaniem wicepremiera współpraca z prezydentem układa się dobrze, Kosiniak-Kamysz powiedział: - Nie narzekam. 

Szef MON wspomniał jednak o tym, że prezydent Karol Nawrocki zablokował ponad 100 nominacji oficerskich w ABW i SKW. - Liczymy na te nominacje, one są po prostu potrzebne - mówił. 

"Zemsta ze strony Pałacu. Próba odegrania się na Tusku"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Zemsta ze strony Pałacu. Próba odegrania się na Tusku"

Katarzyna Kolenda-Zaleska zapytała, czy wicepremier nadal nie ma sygnału z kancelarii prezydenta, że nominacje zostaną podpisane. - Nie - odparł krótko Kosiniak-Kamysz. 

- Jeszcze raz zaapeluję do pana prezydenta, żeby podpisał te nominacje - zwrócił się do Nawrockiego wicepremier. 

Kosiniak-Kamysz: jest król antyukraińskich nastrojów

Kosiniak-Kamysz mówił też, jaka jest strategia Rosji w działaniu przeciwko innym krajom. Wskazywał na niszczenie wspólnoty narodowej, skłócanie państw zachodu, niszczenie NATO i Unii Europejskiej i działania obliczone na to, by Polska przestała pomagać Ukrainie.

- Te nastroje antyukraińskie, które rosną w Polsce, (…) wynikają ze zmęczenia wojną, ale też z tych fake newsów, które są podawane, że Ukraińcy mają pierwszeństwo w szpitalu, że dostają tyle pieniędzy, że są lepiej traktowani niż Polacy - mówił Kosiniak-Kamysz. 

Katarzyna Kolenda-Zaleska zauważyła, że te fake newsy są podsycane również przez polityków.

- Jest król antyukraińskich nastrojów i władania nimi, a też ich podsycania, nagrodzony przez reżim białoruski nagrodą imienia Emila Czeczko, czyli dezertera z Wojska Polskiego z ostatnich lat, który uciekł na Białoruś - wskazał szef MON, odnosząc się do Grzegorza Brauna. - Jeżeli ktoś dostaje taką nagrodę i nie odrzuca jej publicznie, to jest po pierwsze przeciwko Wojsku Polskiemu, przeciwko etosowi żołnierza. Jest w efekcie przeciwko państwu polskiemu - ocenił. 

Braun z nagrodą od propagandowej białoruskiej fundacji. "Dowód, w czyim interesie działa"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Braun z nagrodą od propagandowej białoruskiej fundacji. "Dowód, w czyim interesie działa"

Na początku listopada OKO.press podał, że propagandowa białoruska fundacja - Międzynarodowa Fundacja im. Emila Czeczko - przyznała europosłowi Grzegorza Braunowi "Nagrodę Pokoju i Praw Człowieka". Jak pisze portal, "standardowo dostają je osoby sympatyzujące z Putinem i Łukaszenką", a na czele fundacji stoi Dmitrij Bieliakow, który - według ustaleń niezależnego portalu reform.by - wcześniej pracował w białoruskim KGB.

Organizacja współpracuje z reżimowymi białoruskimi władzami i sympatyzuje z Kremlem. Jej patron Emil Czeczko był polskim żołnierzem, który w 2021 roku zdezerterował, a następnie otrzymał azyl na Białorusi. Tam występował również w propagandowych mediach, w których krytykował polski rząd w sprawie kryzysu migracyjnego oraz za rzekome "nieludzkie traktowanie uchodźców". Niecały rok później białoruskie służby poinformowały, że został znaleziony martwy w swoim miejscu zamieszkania w Mińsku.

OGLĄDAJ: Szef MON mówi, dlaczego Rosja wysyła osoby o ukraińskim pochodzeniu do aktów dywersji
pc

Szef MON mówi, dlaczego Rosja wysyła osoby o ukraińskim pochodzeniu do aktów dywersji

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/kab

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Władysław Kosiniak-KamyszMinisterstwo Obrony NarodowejWojsko
Czytaj także:
Władysław Kosiniak-Kamysz i Thomas Rose
"Szczera rozmowa" z ambasadorem USA
Polska
imageTitle
Wybrano najlepszego piłkarza Afryki
EUROSPORT
Donald Trump w Białym Domu
Trump: chętnie bym go wywalił
BIZNES
Nowe zdjęcie komety 3I/ATLAS
NASA pokazała nowe zdjęcia komety. Niektórzy myślą, że to UFO
METEO
social media shutterstock_2564867453
"Możliwe naruszenie prywatności milionów użytkowników"
BIZNES
imageTitle
Szpital w Madrycie pęka w szwach. Najlepszy obrońca kontuzjowany
EUROSPORT
Bezpłatne przejazdy pociągami KM dla wolontariuszy WOŚP (zdjęcie ilustracyjne)
Tragiczny wypadek na torach. Opóźnienia pociągów sięgały godziny
WARSZAWA
TUSK
Pięć zasad Donalda Tuska na 2026 rok
Polska
Śmierć kobiety w Janikowie. Zatrzymano jej konkubenta (zdj. ilustracyjne)
Zatrzymali policjantów, podejrzenie o znęcanie się
Szczecin
Paweł Kowal
Kowal w "Kropce nad i" o polityce prezydenta: po wystrzałach na wiwat efektów nie ma
Polska
Śnieg, Niemcy
U naszych sąsiadów spadł śnieg. "Jest cudownie"
METEO
imageTitle
Bolesna lekcja Industrii. Tym razem Aalborg nie czekał do końca
EUROSPORT
imageTitle
Włosi wygrywają nawet bez liderów. Mają półfinał
EUROSPORT
shutterstock_1972884914
Lawina zachorowań w Czechach. Ministerstwo ostrzega przed podróżą
BIZNES
Rosyjski okręt szpiegowski Jantar na misji na północ od Szkocji
Rosjanie użyli lasera przeciwko pilotom RAF. Na stole "opcje militarne"
Świat
Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska
Wybuch na torach. Tak patrol zareagował na zgłoszenie
WARSZAWA
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Ciała dwóch kobiet w mieszkaniu
Poznań
lotnisko bruksela belgia shutterstock_2541158149
Nie odleci żaden samolot. Port ostrzega przed utrudnieniami
BIZNES
imageTitle
Oferta za bramkarza Barcelony. Odejście jedyną szansą na mundial
EUROSPORT
mroz snieg wieczor noc park shutterstock_1008198277
Nocą ściśnie mróz, możliwe oblodzenia
METEO
Przemysław Czarnek
Willa plus na sprzedaż, strach przed Faragem, kobiety o bezdzietności. Już jutro w TVN24+
Polska
11 min
pc
Kiedy umierała, duszona przez męża, w domu spał 10-letni syn. Potem upozorował jej zniknięcie
Fakty+
Niebawem w Warszawie rusza jarmark bożonarodzeniowy
Pierwszy taki jarmark bożonarodzeniowy. Montują ogromny diabelski młyn
WARSZAWA
imageTitle
Awans Polski w rankingu FIFA. Pierwsi rywale w barażach sporo niżej
EUROSPORT
Poszukiwany dwoma listami gończymi został zatrzymany u fryzjera
Dyrektor kazał ogolić włosy uczniowi. Chcą go zawiesić, będzie postępowanie dyscyplinarne
Kraków
Larry Summers
Maile Epsteina. Były doradca Clintona i Obamy odchodzi z zarządu OpenAI
BIZNES
Transport wojskowy
Bruksela chce "wojskowego Schengen"
Świat
Dariusz Korneluk
Prokurator krajowy w TVN24: jest wniosek o areszt dla dywersantów
Polska
shutterstock_2610977251
Wielka przepaść finansowa. Szokujące dane
BIZNES
Chiny. Mężczyzna poddał żonę zabiegowi krioniki w 2017 roku
Zamroził zmarłą żonę, ma już nową miłość. "To skomplikowane"
Ciekawostki

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica