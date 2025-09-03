Logo strona główna
Polska

Pokaz lotniczy w Waszyngtonie ku pamięci polskiego pilota. Ustalenia "Faktów" TVN

Prezydent Karol Nawrocki po przylocie do USA
Skład delegacji prezydenta Karola Nawrockiego w trakcie wizyty w Stanach Zjednoczonych
Źródło: TVN24
Pokaz lotniczy, który odbędzie się przy okazji wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Białym Domu, to przelot samolotów F-16 i F-35, by uczcić pamięć majora Macieja "Slaba" Krakowiana - ustaliły "Fakty" TVN. Ma to być również pokaz silnych związków wojskowych między Polską i USA.
Kluczowe fakty:
  • Prezydent Karol Nawrocki przebywa z pierwszą wizytą zagraniczną w USA.
  • Głównym punktem jego wizyty jest spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem w Gabinecie Owalnym. Początek rozmów zaplanowano na godzinę 11.25 czasu lokalnego (17.25 w Polsce).
  • Przy okazji środowej wizyty zaplanowano też pokaz lotniczy. Ma to być przelot samolotów F-16 i F-35, aby uczcić pamięć majora Macieja "Slaba" Krakowiana i pokazać silne związki wojskowe między Polską i USA - ustalił korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona.
  • W TVN24 I TVN24+ OD GODZINY 17 WYDANIE SPECJALNE I RELACJA Z WIZYTY PREZYDENTA >>>

Jak wynika z opublikowanego przez prezydencką kancelarię harmonogramu wizyty, amerykański przywódca powita Karola Nawrockiego w Białym Domu po godzinie 11 czasu lokalnego (17 w Polsce).

Polski prezydent wpisze się do księgi pamiątkowej. Donald Trump przedstawi prezydentowi RP amerykańską delegację. Karol Nawrocki przedstawi delegację polską amerykańskiemu przywódcy.

Przelot nad Białym Domem

To właśnie wtedy - jak wynika z harmonogramu - ma się odbyć pokaz lotniczy. Jak ustaliły "Fakty" TVN, będzie to przelot samolotów F-16 i F-35 by uczcić pamięć majora Macieja "Slaba" Krakowiana, który zginął w katastrofie w Radomiu, i pokazać silne związki wojskowe między Polską i USA.

Pod koniec sierpnia wojskowy samolot F-16 rozbił się na drodze startowej w czasie przygotowań do pokazów AirShow. Zginął jego pilot, major Maciej "Slab" Krakowian.

