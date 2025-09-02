Logo strona główna
Polska

"Zosia Samosia polskiej polityki zagranicznej". Komentarze przed wizytą Nawrockiego w USA

Karol Nawrocki
Bogucki: jeżeli komuś się wydaje, że może wydawać wskazówki wiążące prezydenta, to nie zna konstytucji
Źródło: Polskie Radio
Już w środę Karol Nawrocki spotka się w Waszyngtonie z Donaldem Trumpem. W składzie jego delegacji nie będzie jednak przedstawiciela MSZ, co były wiceminister resortu Andrzej Szejna ocenił jako "nietypową sytuację". - Znalazła się Zosia Samosia polskiej polityki zagranicznej - skomentował poseł KO Mariusz Witczak.

Prezydent Karol Nawrocki 3 września złoży wizytę w Stanach Zjednoczonych, gdzie będzie rozmawiał w prezydentem USA Donaldem Trumpem. We wtorek szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki w Radiowej Trójce potwierdził, że w polskiej delegacji nie będzie przedstawiciela MSZ. Dopytywany dlaczego, odparł, że "nie ma takiej potrzeby". - Najpierw trzeba wypracować i wrócić do dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, których ten rząd nie ma - mówił.

Tego samego dnia rzecznik resortu Paweł Wroński przekazał, że MSZ nieustannie oferuje udział swojego przedstawiciela w prezydenckiej delegacji, ale nie dostał odpowiedzi. Dodał, że "nie może być dwóch polityk zagranicznych służących jednemu krajowi". Do USA we wtorek pojedzie wicepremier, szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, który spotka się z sekretarzem stanu Markiem Rubio.

O odmiennych stanowiskach Kancelarii Prezydenta i rządu w sprawie środowej wizyty w USA dziennikarz TVN24 Radomir Wit rozmawiał w Sejmie z politykami.

Prezydent leci bez przedstawiciela MSZ. Bogucki: rząd nie ma relacji z USA
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Prezydent leci bez przedstawiciela MSZ. Bogucki: rząd nie ma relacji z USA

Nawrocki "nie chce mieć świadków"

Działania kancelarii Nawrockiego poseł Lewicy Tomasz Trela ocenił jako "postawę dzieciaczków, którzy dostali zabawki, są w swojej pałacowej piaskownicy i mówią: to są nasze zabawki, my tych zabawek nie oddamy".

Jak stwierdził, "pewnie przedstawiciele kancelarii wyjdą po tej wizycie i powiedzą: cóż tam Karol Nawrocki nie załatwił w Stanach Zjednoczonych". - Nikt nie będzie w stanie tego zweryfikować, bo to jest historyczna sprawa, że delegacja takiego dużego państwa jak Polska jedzie do Stanów Zjednoczonych i nie ma przedstawicieli rząd - mówił.

Dodał, że "Karol Nawrocki nie chce nikogo mieć na swoim pokładzie, bo nie chce mieć świadków".

Trela: to jest postawa takich dzieciaczków, którzy dostali zabawki
Źródło: TVN24

Witczak: kompletnie szkodliwe i niezrozumiałe stanowisko

Poseł KO Mariusz Witczak zaznaczył, że "Polska nie może mieć dwóch polityk zagranicznych". - A wszystko wskazuje na to, że prezydent Nawrocki zupełnie niekonstytucyjnie wybrał taką drogę prowadzenia indywidualnej polityki zagranicznej - ocenił.

- Na końcu to się musi skończyć brakiem jakichkolwiek efektów, bo rząd dysponuje narzędziami i rząd może podejmować zobowiązania, więc to jest kompletnie szkodliwe i niezrozumiałe stanowisko ze strony Kancelarii Prezydenta i samego prezydenta. Mogę tylko powiedzieć, że szkoda, że znalazła się Zosia Samosia polskiej polityki zagranicznej w postaci Karola Nawrockiego - stwierdził.

Witczak: Polska nie może mieć dwóch polityk zagranicznych
Źródło: TVN24

Szejna o "bardzo nietypowej sytuacji"

Były wiceminister MSZ i poseł Lewicy Andrzej Szejna nieobecność przedstawiciela resortu podczas wizyty Nawrockiego w USA ocenił jako "bardzo nietypową sytuację". - Głowie państwa zawsze towarzyszył przedstawiciel MSZ (...) ze względów praktycznych i merytorycznych, bo pan prezydent nie dysponuje odpowiednią nie tylko wiedzą, ale przede wszystkim aparatem administracyjnym, który by go wspomagał przy tego typu ważnych wizytach - mówił.

Jego zdaniem "dwóch czy trzech doradców to za mało". - Postawa pana prezydenta i Pałacu Prezydenckiego jest konfrontacyjna i ze szkodą dla Polski - dodał.

Szejna: głowie państwa zawsze towarzyszył przedstawiciel MSZ
Źródło: TVN24

Zaplanowana na 3 września wizyta prezydenta w Waszyngtonie będzie pierwszą wizytą zagraniczną Karola Nawrockiego. Rozmowy w Stanach Zjednoczonych mają dotyczyć przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa militarnego i energetycznego Polski.

Autorka/Autor: kgr/ft

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Adam Warżawa

Karol NawrockiPrezydent RPUSADonald TrumpKancelaria Prezydenta RPAndrzej Szejna
