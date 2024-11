Tusk o ewentualnej wizycie prezydenta w USA: będziemy ustalali wspólne stanowisko

Donald Tusk w sobotę podczas konferencji prasowej podkreślił, że jest wierny zasadzie, by "kwestia bezpieczeństwa i geopolityki nie była pretekstem do takiej politycznej, przepraszam, 'nawalanki' w Polsce". - Pragnę uspokoić wszystkich, przynajmniej jeśli chodzi o stały kontakt i współpracę z prezydentem ( Andrzejem Dudą - red.), ja nie narzekam, także w ostatnich godzinach i dniach informujemy się o naszych działaniach - powiedział.

- Niezależnie od różnic, doceniam taką dojrzałą gotowość do współpracy, także w kwestii nowej sytuacji geopolitycznej, z jaką mamy dziś do czynienia - dodał.

Dodał, że prezydent Duda uprzedził go, że "jest prawdopodobna w niedługim czasie jego wizyta w USA". - Więc będę trzymał kciuki - dodał Tusk. - Ponieważ (Andrzej Duda - red.) sporo zainwestował w swoje osobiste relacje z prezydentem Trumpem, więc możemy to wspólnie wykorzystać też dla rozmów amerykańsko-polskich, szczególnie w kontekście Ukrainy - dodał.

Polska w szczególnym miejscu

Pytania o misję pokojową

- Dokładnie o tym rozmawiałem z premierem Wielkiej Brytanii, premierem Francji i naszymi skandynawskimi przyjaciółmi, co to potencjalne wycofanie się Stanów Zjednoczonych z aktywnej polityki w Ukrainie oznacza dla nas. Bardzo bym chciał (...) by w żadnym z tych wariantów Polska nie była sama (...) Nikt nie chce eskalacji konfliktu, ja nie chcę w żaden sposób angażować Polski bardziej w wojnę rosyjsko-ukraińską, a równocześnie nikt nie chce w żadnym wypadku osłabienia Ukrainy czy wręcz jej kapitulacji, byłoby to fundamentalne zagrożenie dla Polski i dla polskich interesów - zaznaczył Tusk.