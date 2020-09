Poznańscy aktywiści chcą odwołania kuratora oświaty. Przypominają jego słowa z kampanii wyborczej

We wtorek Robertowi Gawłowi, byłemu senatorowi Prawa i Sprawiedliwości wręczono nominację na stanowisko kuratora wielkopolskiej oświaty. Nie minęło kilka godzin, a opozycja i wielkopolscy uczniowie już chcą jego odwołania, bo nowy kurator zasłynął w przeszłości między innymi z kontrowersyjnej wypowiedzi na temat środowiska LGBT. Robert Gaweł zdania nie zmienia, nie słyszał też o formach dyskryminacji w szkołach, co może dziwić, bo raport Kampanii Przeciw Homofobii wyraźnie pokazuje, jaka jest szkolna rzeczywistość. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Robert Gaweł to nauczyciel historii i były senator, który startował z list Prawa i Sprawiedliwości. Podczas posiedzeń Senatu nieraz odnosił się do historii, ale do historii przejdą inne słowa. Te wypowiedziane podczas jednego z ubiegłorocznych spotkań wyborczych.