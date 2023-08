"Nowa pani minister będzie tylko trwać". Wielichowska i Konieczny o nowej szefowej resortu zdrowia

Nowa minister zdrowia "będzie tylko trwać"

- Pani poseł nigdy nie była aktywna. Siedziała gdzieś tam zawsze z tyłu, nie słyszałam wielu jej wypowiedzi, jedną zapamiętałam bardzo, gdy mówiła o dramacie kobiet, że Polki umierały, umierają i umierać będą - zaznaczyła Monika Wielichowska. - Pani minister będzie tylko trwać. To jest 60 dni (do wyborów - red.) i nie podejmie żadnej odpowiedzialnej decyzji za resort - oceniła posłanka, zauważając, że na procedowanie czekają na przykład "zamrożone" projekty ustaw o in vitro czy o podwyżkach dla pracowników ochrony zdrowia.

Senator Konieczny, przez wzgląd na pacjentów, życzył nowej minister szczęścia, jednak ocenił, że "jej głównym zadaniem jest być kontrastem do poprzedniego ministra". - Poprzedni minister był osobą technokratyczną, przedstawicielem systemu menadżerskiego, traktował Ministerstwo Zdrowia, ochronę zdrowia, pacjentów jako część wielkiej maszyny, konsorcjum, którym on zarządza (...). A pani minister ma być osobą ciepłą, taką, która współpracuje z pacjentami, która przyjmuje pacjentów w poradni. Ja też nie znam pani minister, a bywam na komisjach jako przedstawiciel Senatu - mówił Konieczny.

"Kryzys się rozrastał, rozlewał"

Maciej Konieczny odniósł się do słów premiera Mateusza Morawieckiego, który mówił o "kontynuowaniu procesu naprawy" w ochronie zdrowia. - Stawiając tak odrębne osoby (...) i mówienie, że jeden ma kontynuować dorobek drugiego to tak, jakby pływak miał kontynuować dorobek gimnastyczki artystycznej. No nie. To są dwie różne postaci, dwa różne spojrzenia na ochronę zdrowia - ocenił Konieczny.