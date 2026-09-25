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Większy nadzór sądowy nad kontrolą operacyjną. Karol Nawrocki podpisał ustawę, podziękował Tomasz Siemoniak

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sąd sędzia
Nawrocki: zwracam się o podjęcie dyskusji o dostępie do broni w Polsce
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Prezydent Karol Nawrocki podpisał w piątek ustawę wzmacniającą nadzór sądowy nad kontrolą operacyjną. Za podpis podziękował prezydentowi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Napisał, że dzięki temu sędziowie "mają narzędzie, żeby nie pozwolić na nadużywanie władzy, tak jak robili to urzędnicy PiS z Pegasusem".

Siemoniak we wpisie na X podziękował "za wszystkie etapy pracy". "Organizacjom pozarządowym, ETPCz, komisji senackiej ds. Pegasusa, NIK, ministrom Adamowi Bodnarowi i Waldemarowi Żurkowi, Radzie Ministrów, premierowi Donaldowi Tuskowi za wsparcie. Sejmowi i Senatowi za wnikliwą pracę i uwagi wniesione do projektu rządowego" - wymieniał.

"Dziękuję prezydentowi za podpisanie dziś tej ustawy, dzięki której niezawiśli sędziowie mają narzędzie, żeby nie pozwolić na nadużywanie władzy, tak jak robili to urzędnicy PiS z Pegasusem" - napisał Siemoniak.

Ustawa podpisania przez prezydenta ujednolica zasady prowadzenia kontroli operacyjnej przez wszystkie służby do tego uprawnione, w tym między innymi policję, Żandarmerię Wojskową i służby specjalne. Zwiększa również uprawnienia sądów do nadzoru nad działaniami służb w zakresie stosowania kontroli operacyjnej.

Najważniejsze zmiany to wprowadzenie obowiązku informowania sądu o wynikach kontroli operacyjnej po jej zakończeniu, a na jego żądanie również o przebiegu tej kontroli w trakcie jej trwania - sąd otrzymuje wtedy zebrane w toku kontroli materiały. Dotychczas takie uprawnienie kontrolne przysługiwało jedynie właściwemu prokuratorowi.

Ustawa wzmacniająca nadzór sądowy nad kontrolą operacyjną. Jakie zmiany

Kolejna zmiana to przyznanie sądowi i prokuratorowi uprawnienia do wydania w każdym czasie postanowienia o przerwaniu stosowania kontroli operacyjnej - po uzyskaniu informacji o przebiegu kontroli operacyjnej sąd i prokurator będą mogli postanowić o zakończeniu jej stosowania.

Ustawa wprowadza ponadto obowiązek informowania sądu, a nie jak dotychczas tylko prokuratora, o wykonaniu zarządzenia o zniszczeniu materiałów, których wykorzystanie w postępowaniu karnym jest niedopuszczalne. Wprowadzono również trzymiesięczny termin na wykonanie tej czynności.

Zgodnie z regulacją sąd będzie miał zapewniony dostęp do informacji o dokonaniu zniszczenia materiałów zgromadzonych w trakcie stosowania kontroli operacyjnej, które nie stanowią informacji potwierdzającej zaistnienie przestępstwa.

W ustawie zapisano też likwidację uprawnienia Inspektora Nadzoru Wewnętrznego MSWiA do stosowania kontroli operacyjnej. Według autorów regulacji takie uprawnienie uznano za nieproporcjonalne w sytuacji, gdy inspektor jest organem, przy pomocy którego szef resortu sprawuje nadzór nad podległymi służbami.

Regulacja wprowadza również obowiązek corocznego przekazywania Sejmowi i Senatowi informacji ministra i danych o stosowaniu kontroli operacyjnej przez Straż Graniczną i Służbę Ochrony Państwa - tak jak robią to inne służby stosujące ten środek.

Poprawki w czasie prac nad ustawą

W toku prac nad regulacją wprowadzono do niej między innymi zapisy doprecyzowujące przepisy określające terminy niszczenia materiałów, które nie mogą być wykorzystane w postępowaniu karnym przez to, że nie zawierają dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub dowodów mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego. Podlegają przez to niezwłocznemu, protokolarnemu i komisyjnemu zniszczeniu.

Rozszerzono również obowiązek sprawozdawczy na prokuratora generalnego w kwestii informacji o tym, w jaki sposób sądy wykonują swoje zadania w zakresie nadzoru nad kontrolą operacyjną.

Według ustawy prokurator generalny, przedstawiając roczne sprawozdanie izbom parlamentu w sprawie liczby osób, wobec których został skierowany wniosek o zarządzenie kontroli, będzie informował także o tym, w ilu przypadkach sąd i prokurator zażądał informacji o kontroli operacyjnej w trakcie jej trwania oraz w ilu przypadkach w ramach nadzoru nad stosowaniem kontroli operacyjnej wydał postanowienie o zakończeniu kontroli operacyjnej.

Projekt był konsekwencją ustaleń Zespołu Programowania Prac Rządu z 11 sierpnia 2025 roku, który zobowiązał projektodawcę oraz właściwe resorty do wypracowania jednego, wspólnego projektu dotyczącego kontroli operacyjnej prowadzonej przez podległe służby.

Nowa ustawa wejdzie w życie po 30 dniach od dnia ogłoszenia.

Źródło: PAP
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Tagi:
Karol NawrockiPolicjaŻandarmeria WojskowaSądStraż GranicznaSłużba Ochrony PaństwaTomasz SiemoniakPegasus
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