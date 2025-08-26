Logo strona główna
Polska

"Prezydentura konfrontacyjna, ale w głupi sposób". Petru: Nawrocki wali na oślep

Karol Nawrocki
Petru o wetach prezydenta: to jest styl bokserski prezydentury
Źródło: TVN24
Uważam, że to jest styl bokserski prezydentury, czyli "walenie" na oślep. Każda z tych ustaw była rozwojowa - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Ryszard Petru, poseł Polski 2050, komentując ostatnie weta prezydenta. Dodał, że Karol Nawrocki swoją "antyukraińską retoryką" wyklucza się ze środowiska międzynarodowego.

W poniedziałek prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, argumentując, że 800 plus powinni otrzymywać tylko Ci Ukraińcy, którzy pracują w Polsce. 

Zapisy nowej ustawy, poza kwestią świadczenia, przewidywały także przedłużenie ochrony tymczasowej dla uchodźców uciekających z objętej działaniami wojennymi Ukrainy. W praktyce pozwalało to zalegalizować ich pobyt w Polsce i uzyskać dostęp do m.in. opieki medycznej. Obecne zapisy obowiązują do 30 września. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski ocenił też, że Nawrocki wetując ustawę "de facto wyłączył internet Ukrainie", blokując możliwość finansowania starlinków.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Tak nie działa odpowiedzialny prezydent"

"Tak nie działa odpowiedzialny prezydent"

Tę ustawę zawetował Nawrocki. Co zakładała

Tę ustawę zawetował Nawrocki. Co zakładała

Decyzję Nawrockiego komentował w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Ryszard Petru poseł Polski 2050. - Uważam, że to jest styl bokserski prezydentury, czyli "walanie" na oślep. Dlatego, że każda z tych ustaw była rozwojowa - powiedział, odnosząc się również do weta nowelizacji Kodeksu karnego, obniżającej karty za przestępstwa skarbowe oraz tzw. ustawy wiatrakowej. 

Petru skomentował, że "prezydentura (Karola Nawrockiego) jest konfrontacyjna, ale w sposób głupi, a nie mądry i strategiczny".

Petru: tutaj nie ma większego myślenia

Petru podkreślił, że Ukraińcy "rocznie przynoszą dla naszego PKB 100 miliardów złotych". - Nie widzę tutaj żadnego powodu, żeby utrudniać pracę Ukraińcom, którzy pracują w Polsce. Nie wiem, jak ma to po wrześniu wyglądać, że przecież oni wszyscy muszą otrzymać z powrotem zezwolenia (na pobyt - red.) - stwierdził.

Petru stwierdził, że "co do zasady 800 plus powinno być albo wyłącznie dla pracujących i Polaków i Ukraińców, albo dla osób niezamożnych".  

- Antyukraińskie wystąpienia prezydenta w sytuacji, kiedy Donald Trump i przywódcy Europy spotykają się z prezydentem Zełenskim i (Karol Nawrocki - red.) ma w tych spotkaniach uczestniczyć, a nie uczestniczy, to tym samym taką bardzo antyukraińską retoryką wyklucza się ze środowiska międzynarodowego - przekonywał Petru.

Dodał, że "nie wyobraża sobie dobrych rozmów w najbliższej przyszłości z przywódcami europejskimi i z Donaldem Trumpem prezydenta Nawrockiego, który jest tak bardzo sentymentalnie antyukraiński" - Co nie znaczy, że my mamy zawsze Ukraińcom czerwony dywan rozkładać, ale tutaj nie ma jakiegoś głębszego myślenia - podkreślił.

Petru: Polacy widzą, kto działa przeciwko polskiej suwerenności

Petru podkreślał, że "Nawrocki jest prezydentem Rzeczypospolitej i musi brać pod uwagę interes Polski, pozycji międzynarodowej i polskiej gospodarki". - Akurat nie wziął żadnego z nich pod uwagę - stwierdził.

- Uważam, że to jest nieprzemyślane, nie jest to strategiczne, ale Polacy w tym momencie widzą, kto hamuje wzrost, kto działa przeciwko polskiej suwerenności - stwierdził poseł Polski 2050.

- Nawrocki zablokował de facto i wiatraki, i fotowoltaikę, czyli musimy mieć uzależnienie od węgla. Dopłacamy do węgla 9 miliardów złotych, a historycznie PiS importował węgiel z Rosji. Jakby ktoś do tego podszedł w bardziej geopolityczny sposób, to pomyśli sobie, że Karol Nawrocki jest zwolennikiem importowanego rosyjskiego węgla, czyli uzależnienia się od Rosji - podsumował Petru.

Jako pierwszą Nawrocki zawetował ustawę wiatrakową, która liberalizowała zapisy dotyczące stawiania elektrowni wiatrowej. Nowelizacja zakładała również zamrożenie cen energii w czwartym kwartale roku. Jednocześnie w tej sprawie prezydent złożył osobny projekt, który miałby obniżyć ceny za prąd.

Autorka/Autor: os/ads

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP

Karol Nawrocki
