"Minister Żurek ma rozmach". Wniosek prezydenta do trybunału i zawiadomienie prokuratury

Żurek: nie wycofam się z rozporządzenia zmieniającego regulamin urzędowania sędziów

Chodzi o rozporządzenie ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka nowelizujące Regulamin urzędowania sądów powszechnych, które odnosi się m.in. do kwestii funkcjonowania systemu losowego przydziału spraw sędziom (SLPS). Minister Zbigniew Bogucki na konferencji prasowej poinformował, że we wtorek do Trybunału Konstytucyjnego został skierowany wniosek prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie tego rozporządzenia. Uzasadniając wniosek, prezydencki minister ocenił, że szef Ministerstwa Sprawiedliwości "w sposób absolutnie bezprawny próbuje poprzez rozporządzenie zmieniać ustawę" i Trybunał powinien sprawdzić, czy akt ten jest zgodny z Konstytucją RP. - W ocenie pana prezydenta Nawrockiego to rozporządzenie narusza szereg przepisów ustawy zasadniczej - wskazał, dodając, że "minister Żurek ma rozmach". Jak zauważył, nie chodzi o jeden przepis konstytucji, a o szereg przepisów, które rozporządzenie "bezprawnie łamie". Jak dodał, w ocenie prezydenta rozporządzenie to próba wskazywania "politycznym palcem" władzy wykonawczej sędziów, mających orzekać w danym procesie.

"Zobaczymy, czy prokuratura jest niezależna"

Minister Bogucki przekazał ponadto, że - jako szef prezydenckiej kancelarii - w następstwie tego wniosku podjął kolejny krok: w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie złożone we wtorek zostało zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez szefa MS przestępstwa z artykułu 231 par. 1 Kodeksu Karnego. Artykuł ten dotyczy przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego. - Zobaczymy, czy prokuratura jest niezależna, czy podejmie to postępowanie, czy będzie prowadzić to postępowanie - stwierdził prezydencki minister. Przytoczył również fragment zawiadomienia, które mówi m.in. o tym, że Żurek podpisał rozporządzenie zmieniające Regulamin urzędowania sądów powszechnych "bez uprzedniego zasięgnięcia wymaganej opinii (...) Krajowej Rady Sądownictwa" oraz "pomimo opinii Rządowego Centrum Legislacji z dnia 16 sierpnia 2025 roku oraz opinii Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 12 września 2025 roku, a także pisemnych opinii przedstawicieli środowisk sędziowskich i prawniczych".

