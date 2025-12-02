Spotkanie liderów koalicji. Jest "kilka spraw do przegadania"

Czarzasty: prezydent nie zawsze opracowuje dobrze ustawy Źródło: TVN24

Jako pierwszy o spotkaniu koalicjantów poinformował rano w TVN24 marszałek Sejmu, lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

Na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów Szłapka potwierdził, że spotkanie odbędzie się dziś i wezmą w nim udział liderzy ugrupowań wchodzących w skład koalicji rządzącej.

- To nie był element prac rządu więc nie jestem uprawniony, żeby informować, czego będzie dotyczyło. Myślę, że wielu spraw - powiedział Szłapka.

"Kilka rzeczy, które nas różnią"

We wtorek rano w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Czarzasty powiedział, że poprosił o spotkanie koalicji w tej chwili, bo jest "kilka spraw do przegadania". - Mamy kilka rzeczy, które nas różnią i to jest normalna sprawa i trzeba do tego dojść. Musimy podjąć decyzję w sprawie Trybunału Konstytucyjnego - powiedział Czarzasty. Dodał że kwestią do przedyskutowania jest też sytuacja w ochronie zdrowia.

W zeszłym tygodniu Czarzasty powiedział, że poprosi koalicjantów o spotkanie w sprawie wakatów w TK. Od końca kwietnia br. Trybunał Konstytucyjny liczy 11 sędziów na 15 przewidzianych stanowisk sędziowskich. W ostatnich miesiącach zakończyły się kadencje czworga sędziów, więc w TK są obecnie cztery wakaty. Kluby sejmowe - poza PiS - konsekwentnie nie zgłaszają kandydatów; z kolei kandydaci Prawa i Sprawiedliwości nie uzyskują wymaganej większości.

Natomiast w poniedziałek została ujawniona korespondencja Ministerstwa Zdrowia, wysłana do Ministerstwa Finansów, dotycząca planu finansowego NFZ na 2025 rok i 2026 rok, których minister finansów nie zatwierdził. Resort zdrowia przedstawił w piśmie do MF datowanym na 29 października propozycje obniżenia kosztów NFZ, które zakładają oszczędności na kwotę blisko 10,4 miliarda złotych w 2026 roku i blisko 213 milionów złotych jeszcze w roku 2025. Do tego zmiany systemowe miałyby przynieść 4,5 miliarda złotych w 2026 roku.

Czarzasty powiedział, że w poniedziałek rozmawiał z dwoma ministrami w tej sprawie. Dodał, że zapowiedź cięć w ochronie zdrowia nie będzie akceptowana przez Lewicę. - Będziemy musieli po prostu w tej sprawie porozmawiać - dodał.

