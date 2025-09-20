"Jeśli wstanie z łóżka i umycie zębów jest luksusem, to tak, ja żądam luksusów"

Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Jeśli wstanie z łóżka jest luksusem, to żądam takiego luksusu". Wciąż walczą o asystencję

Protest przed Pałacem Prezydenckim
Protest osób z niepełnosprawnościami przed Pałacem Prezydenckim. Żądają asystencji osobistej
Źródło: TVN24
Dla ludzi, którzy zebrali się w piątek przed Pałacem Prezydenckim, prawdziwym luksusem jest zaznanie choćby namiastki samodzielności i profesjonalne wsparcie, o które nie muszą żebrać. Osoby z niepełnosprawnościami nie chcą litości, tylko decyzji i działań, które zmienią ich życie na lepsze. Materiał magazynu "Polska i Świat".

"My widzimy was. Czy wy widzicie nas?" - z tym pytaniem osoby z niepełnosprawnością zwracają się do prezydenta Karola Nawrockiego i jego kancelarii. - Wśród obywateli są osoby, które nie widzą, nie słyszą, nie mogą się poruszać, mają problemy intelektualne - wylicza Marek Kalbarczyk z fundacji Szansa - Jesteśmy Razem.

Oglądaj najnowsze wydania programu "Polska i Świat" >>>

Bogumiła Siedlecka-Goślicka z fundacji Avalon liczy, że podstawowe problemy osób z niepełnosprawnościami "będą widziane w sposób ludzki, na miarę XXI wieku". - Oni przede wszystkim chcą wyjść z domu, móc pracować, normalnie żyć - dodaje Marzena Czerwińska-Murgan.

I bez względu na rodzaj niepełnosprawności nie potrzebują litości, a współpracy społeczeństwa, w którym miejsce jest dla wszystkich. - Silni zadbają o słabszych, młodsi o starszych, zdrowi o chorych. Czy to takie trudne? – zastanawia się Marek Kalbarczyk.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Bogumiła Siedlecka-Goślicka
"To sprawdzian z człowieczeństwa". Mają pytanie do premiera
Brzeszczyńska_Orłowska_Szudzikowska
"Żart z naszej godności". Osoby z niepełnosprawnościami czekają na asystencję
Zuzanna Kuffel
Protest w sprawie ustawy o asystencji osobistej
"Nie macie prawa odkładać naszego życia na później"
WARSZAWA

Ale w wielu aspektach jest to wciąż nieosiągalne. Wśród demonstrantów pod Pałacem Prezydenckim powtarza się jedno hasło: "asystencja osobista", która wciąż pozostaje marzeniem i niezrealizowaną obietnicą składaną od lat przez kolejne rządy. - My już naprawdę nie mamy siły, żeby czekać, aż te obietnice staną się faktem - podkreśla Bogumiła Siedlecka-Goślicka.

"Jeśli wstanie z łóżka i umycie zębów jest luksusem, to tak, ja żądam luksusów"

"Czuję się oszukany, upokorzony i ośmieszony działaniami obecnej koalicji rządowej w kwestii asystencji osobistej" - napisał ostatnio w mediach społecznościowych Wojciech Sawicki. Stracił nadzieję na ustawę, która pozwoliłaby mu żyć. - Była obiecana w pierwszych 100 dniach funkcjonowania rządu. Dzisiaj mija 600 dni i wcale nie czuję, żebyśmy byli bliżej jej wprowadzenia - zwraca uwagę.

Teraz jedyne, na co mogą liczyć osoby z niepełnosprawnościami to kilkaset godzin asystencji w ciągu roku w miesiącach od marca do listopada. Pomoc nie jest stała, nie jest pewna, przyznawana jest w systemie grantowym. Wojtek dostał w tym roku 300 godzin, co pozwala mu na samodzielne funkcjonowanie przez dwa tygodnie, a przecież takie wsparcie to nie luksus.

Protest przed Pałacem Prezydenckim
Protest przed Pałacem Prezydenckim
Źródło: TVN24

- Jeśli wyjście z domu jest luksusem, jeśli podniesienie się z łóżka jest luksusem, umycie zębów jest luksusem to tak, ja żądam luksusów - stwierdza Wojciech Sawicki. - Chciałbym móc robić siku i nie leżeć w mokrym prześcieradle, takie chcę mieć luksusowe życie, gdzie mogę umyć głowę - dodaje.

Bo teraz rodziny, w których pojawia się niepełnosprawność, są skazane na zamknięcie w domu - na opiekę nad bliskim chorym przez całą dobę, bez wytchnienia. - Brak asystencji zmusza osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny do życia w biedzie – ocenia Wojciech Sawicki.

Rządowe prace nad ustawą

Dlatego między innymi o asystencji piszą demonstranci w odezwie do prezydenta. Dziennikarze pytają o nią stronę rządową. - Otrzymaliśmy informację, że na kolejnym posiedzeniu stałego komitetu rady ministrów ustawa o asystencji będzie znowu omawiana i mam nadzieję, że ten etap zakończymy - mówi pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Łukasz Krasoń.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Nowy projekt w rządowym wykazie. "Tysiące nowych miejsc pracy"

Słyszymy też, że to innowacyjne rozwiązanie, ustawa musi być napisana starannie, a rządzący muszą godzić się na kompromisy. - W projekcie ustawy jest zapisana data styczeń 2027, jako ten moment kiedy rozpoczynamy przyjmować wnioski – wskazuje Łukasz Krasoń.

Na razie jednak projekt ustawy, wciąż nie wyszedł z rządu, później jeszcze Sejm, Senat, ewentualny podpis prezydenta i wdrożenie przepisów.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Karolina Bałuc

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Polska i ŚwiatOsoby z niepełnosprawnościami
Czytaj także:
USA, Kongres, Kapitol, Senat USA, Izba Reprezentantów USA, republikanie, demokraci
"Nie możemy czekać ani chwili dłużej". Ponadpartyjne porozumienie w USA
Świat
imageTitle
Set-marzenie. Świątek pędzi po półfinał (NA ŻYWO)
RELACJA
Polskie myśliwce
Rosja atakuje Ukrainę. Polskie myśliwce poderwane
Prezydent USA Donald Trump
Trump chce 15 miliardów dolarów od "The New York Times". Sąd: poprawcie pozew
Świat
Myśliwce MiG-31K (zdjęcie archiwalne)
Rosyjskie prowokacje, rating Polski zmieniony, list z 1937 roku otwarty
TO WARTO WIEDZIEĆ
Gorąco, idzie jesień
Prawdziwie letni dzień w środku września
METEO
1 godz 5 min
Michał Dworczyk
"Sprawa Michała Dworczyka będzie miała swój finał". Nasze ustalenia
Szczyt Europy
Donald Trump w Gabinecie Owalnym
"Może być duży kłopot". Trump o rosyjskich myśliwcach nad Estonią
Świat
Ćwiczenia wojskowe
Dwóch polskich żołnierzy zginęło w czasie szkolenia w USA
Izraelski atak na konwój World Central Kitchen
Izrael przyznaje się do "błędów", ale unika rozliczeń
Justyna Zuber
shutterstock_2596101423
Czołowa agencja zmieniła perspektywę ratingu Polski
BIZNES
imageTitle
Polacy nie wyszli z cienia. Dramat Stocha w Predazzo
EUROSPORT
MiG-31
To oni przechwycili rosyjskie myśliwce. Pokazali zdjęcia
Świat
imageTitle
Rzut karny rozstrzygnął hit. Ekstraklasa ma nowego lidera
EUROSPORT
Manowska
"Manowska już sama wie, ona już przesądza w sprawie. To co najmniej niestosowne"
Estonia, Tallin, wybrzeże
Niebezpieczne zachowanie Rosji w Estonii. Fala reakcji
Świat
imageTitle
Dudek mistrzem Europy. Rywalom nie dał szans
EUROSPORT
Pożar w prowincji Lugo w Hiszpanii
Pożary nie odpuszczają. Ogień blisko domów
METEO
Michał Kamiński
"Wątpię w lojalność Kamińskiego". Brejza o tym, co usłyszał "od jednego z polityków"
euro jackpot
Ponad dwa miliony złotych w Eurojackpot w Polsce
BIZNES
imageTitle
Dobra passa Cracovii trwa. Błysk Klicha
EUROSPORT
imageTitle
Zmiana lidera w Luksemburgu. Awans Rafała Majki
EUROSPORT
Łoś wpadł do studni w Maine
Był zmarznięty i wyczerpany. Łoś wpadł do studni
METEO
shutterstock_2476592883
Podwyżki dla kierowców. Czy znów pojawi się "6" z przodu?
BIZNES
Marcin Kierwiński i Rafał Trzaskowski
Spór o nocną prohibicję w Warszawie. "Jest wojenka wewnątrz partii"
Rijad
Parasol nuklearny dla Arabii Saudyjskiej? "To, co mamy, zostanie udostępnione"
Świat
Ćwiczenia Zapad-2025
Rosyjskie myśliwce wtargnęły nad Estonię. Rząd zwraca się do NATO
Świat
pap_20250910_1E9
"Rosja kolejny raz prowokuje". Sikorski o incydencie w Estonii
imageTitle
Lekkoatletyczne MŚ Tokio 2025: klasyfikacja medalowa
EUROSPORT
Brett James
Nie żyje Brett James. Zginął w katastrofie samolotu
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica