Anastazja miała kajdanki i niezapięte pasy. "Jest ofiarą"

15 stycznia tego roku kontrterroryści weszli do domu jednorodzinnego na warszawskim Ursynowie. Wiedzieli, że pod przykrywką call center działała tam grupa zajmująca się handlem ludźmi. I że w tym domu mogą być ofiary przestępców. Funkcjonariuszy zaalarmował mężczyzna, który był tam przetrzymywany, ale udało mu się uciec.