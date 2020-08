Wiceminister cyfryzacji odchodzi z resortu. "Miało być na chwilę, na jeden projekt"

Wiceminister cyfryzacji Wanda Buk odchodzi ze stanowiska. "Miało być na chwilę, na jeden projekt, a wyszło prawie 5 lat" - napisała we wtorek w mediach społecznościowych. Informację o odejściu z resortu potwierdziło tego samego dnia Ministerstwo Cyfryzacji.

O rezygnacji z pełnionego stanowiska wiceminister cyfryzacji Wanda Buk poinformowała we wtorek na Twitterze. "Miało być na chwilę, na jeden projekt, a wyszło prawie 5 lat. Kończąc swoją przygodę z administracją dziękuję przełożonym i współpracownikom za wspaniały, intensywny czas. Miałam do Was ogromne szczęście" - napisała.