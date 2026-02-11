Logo strona główna
Polska

Żurek o Ziobrze: tak mówią osoby, które się boją

Zbigniew Ziobro
Żurek: Ziobro ma prawo się bronić, ale nie powinien obrzucać błotem innych
Źródło: Kropka nad i TVN24
Zachowuję stoicki spokój i widzę, że sędziowie, którzy orzekają w sprawie Ziobry, też taki spokój zachowują - powiedział w "Kropce nad i" w TVN24 minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Skomentował w ten sposób słowa Zbigniewa Ziobry, że sędziom orzekającym w jego sprawie "grozi kryminał". Minister przekonywał też, że Węgry są "złotą klatką" dla ściganego posła PiS.

Ścigany listem gończym i europejskim nakazem aresztowania (ENA) były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przekonywał w partyjnej Telewizji Republika, że sędzia Agnieszka Prokopowicz, która wydała decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu, trafi na długie lata do więzienia.

- Człowiek, który jest podejrzewany o bardzo poważne malwersacje, ma prawo się bronić, ale nie powinien obrzucać błotem innych. Ja zachowuję stoicki spokój i widzę, że sędziowie, którzy orzekają w sprawie Ziobry, też taki spokój zachowują - powiedział w "Kropce nad i" TVN24 minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.

CZYTAJ WIĘCEJ: 26 zarzutów dla Zbigniewa Ziobry. O co oskarża go prokuratura

Żurek nie chciał przy tym oceniać, czy słowa Ziobry stanowią groźbę karalną. - Jeżeli prokuratorzy uznają, że należy wszcząć postępowanie z urzędu albo pani sędzia poczuje się zagrożona, to prokuratura jest od tego, żeby takie sprawy rozpoznawać - zaznaczył. Dodał, że sam wielokrotnie słyszał ze strony parlamentarzystów PiS i ludzi prezydenta Nawrockiego, ile lat będzie siedział w więzieniu.

- Tak mówią osoby, które się boją, nie mają argumentów merytorycznych - ocenił Żurek. Zgodził się z prowadzącą program Moniką Olejnik, że podobne słowa pod adresem sędzi są "próbą zastraszania".

Sędzia o słowach Ziobry. "To próba zastraszania"

Sędzia o słowach Ziobry. "To próba zastraszania"

Wniosek o wydanie ENA wobec Ziobry. "To jedyny środek"

Wniosek o wydanie ENA wobec Ziobry. "To jedyny środek"

Żurek: Węgry są złotą klatką Ziobry

W ocenie Żurka kraj Viktora Orbana jest "złotą klatką" dla byłego ministra, gdyż ENA obowiązuje w całej Europie.

Jak wyjaśnił gość Moniki Olejnik, Polska czeka na decyzję węgierskiego sądu. Dodał, że jeśli do wydania Ziobry nie dojdzie, nastąpią "dalsze ruchy". - Chciałbym uruchomić kolejną procedurę, która jest moim zdaniem do wygrania w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej - powiedział.

- Według mnie Węgry łamią prawo unijne - mówił minister. Wyjaśnił, że Węgry mogą zostać pozwane przez Polskę, ale pozew powinna przede wszystkim wnieść Komisja Europejska. - To jest ważne dla całej Unii - dodał.

"Ktoś mówi: przecież służby mogłyby go przywieźć"
Źródło: TVN24

Na Węgrzech 1 stycznia weszła w życie ustawa, która zabrania ekstradycji osób ściganych europejskim nakazem aresztowania (ENA), jeśli mają status uchodźcy w kraju członkowskim Unii Europejskiej.

Autorka/Autor: Filip Czerwiński /akw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Art Service

Waldemar Żurek Zbigniew Ziobro Prokuratura Prokuratura Krajowa Ministerstwo Sprawiedliwości Węgry Europejski Nakaz Aresztowania TSUE Komisja Europejska Prawo i Sprawiedliwość
