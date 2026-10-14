Polska Waldemar Żurek o tym, co zrobią sędziowie TK. "Mogę się domyślać" Aleksandra Sapeta |

Żurek: Berek ma silną osobowość Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak

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W środę rano w Sejmie wybrany we wrześniu przez Sejm na sędziego TK Maciej Berek złożył ślubowanie z formułą "wobec prezydenta". Karol Nawrocki nie był obecny na uroczystości.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek był pytany później w TVN24, czego spodziewa się w związku ze złożeniem ślubowania przez Berka. Podkreślił, że "po wszystkich wybranych sędziach przez demokratyczną większość, a także po kilku sędziach wybranych w czasach PiS" spodziewa się "odbudowy Trybunału dla obywateli". - Myślę, że to jest dzisiaj najważniejsze - podkreślił.

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Co zrobią sędziowie TK? Żurek: mogę się domyślać

Szef resortu sprawiedliwości powiedział, że Berek to "świetny prawnik o twardym kręgosłupie" i wie, że "będzie realizował misję, odbudowy instytucji, która jest dla nas bardzo ważna".

- Ma naprawdę silną osobowość, ma bardzo dobrą znajomość prawa. Trybunał postawią na nogi wszyscy sędziowie. Takie jest przynajmniej moje założenie i ja wierzę, że to się stanie w najbliższym czasie - powiedział szef MS.

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Zaznaczył, że teraz "jest kwestia tego, jakie dalsze czynności podejmą sędziowie, którzy już mają tak zwaną masę krytyczną". - Ja mogę się domyślać, bo znam prawo, ale nie chcę tego upubliczniać dlatego, że ja nie wiem, którą drogę wybiorą sędziowie - stwierdził.

Jak dodał, słyszał też "wypowiedzi niektórych sędziów (TK) wybranych za czasów PiS, którzy mówili, że prezydent powinien odebrać ślubowanie [od pozostałych sędziów - red.] i widać, że ta ich postawa jest jednoznaczna". - Oni chcą odbudowy Trybunału(...), więc ja myślę, że ta masa krytyczna już jest, natomiast naprawdę my się musimy jeszcze uzbroić w cierpliwość - podkreślił minister.

Berek jest ósmym sędzią wybranym przez obecną kadencję Sejmu, co daje większość w 15-osobowym Trybunale. Berek po porannym ślubowaniu złożył je również na piśmie w kancelarii prezydenta i udał się do TK. Prezes Trybunału Bogdan Święczkowski oświadczył, że Berek nie został dopuszczony do orzekania.