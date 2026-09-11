Wałbrzych Uciekał przed policją, uderzył w radiowóz. W aucie sami poszukiwani Oprac. Mateusz Czajka |

Wałbrzych. W czasie pościgu uderzył w radiowóz. W aucie sami poszukiwani Źródło wideo: KMP w Wałbrzychu Źródło zdj. gł.: KMP w Wałbrzychu

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W środę po godzinie 23, w pobliżu Jedliny-Zdrój w województwie dolnośląskim, policjanci chcieli zatrzymać do kontroli samochód osobowy. Mieli informację, że w środku znajdują się poszukiwane osoby. Kierowca, pomimo poleceń mundurowych i sygnałów świetlnych oraz dźwiękowych, zaczął uciekać. Choć ominął jeden ścigający go radiowóz, to wjechał na przeciwległy pas, na którym zderzył się z kolejnym policyjnym samochodem jadącym z naprzeciwka.

Dwóch policjantów rannych

"W wyniku wypadku, dwoje policjantów doznało obrażeń i zostało przetransportowanych do szpitala w celu przeprowadzenia badań i udzielenia im niezbędnej pomocy medycznej. Na szczęście były to obrażenia niezagrażające ich życiu - przekazała w komunikacie Komenda Miejska Policji we Wałbrzychu.

31-latek trafił prosto do więzienia

Za kierownicą osobówki - mimo zakazu prowadzenia pojazdów - siedział 31-latek. Mężczyzna był poszukiwany przez sąd do odbycia kary 4,5 roku więzienia za wcześniejsze złamanie wspomnianego zakazu oraz kradzieże. Pobrano od niego krew do badań na zawartość alkoholu i substancji niedozwolonych. "31-latek odpowie dodatkowo przed sądem za niezatrzymanie się do kontroli, spowodowanie wypadku, prowadzenie pojazdu pomimo sądowego zakazu oraz jazdę z założonymi na aucie innymi tablicami rejestracyjnymi" - przekazali funkcjonariusze i zaznaczyli, że grozi mu do pięciu lat więzienia.

Uciekający mężczyzna zderzył się z radiowozem Źródło zdjęcia: KMP w Wałbrzychu

Pasażerowie także byli poszukiwani

Z 31-latkiem podróżowało dwóch pasażerów. Oni również zostali zatrzymani. 26-latek był poszukiwany do odbycia kary sześciu miesięcy pozbawienia wolności. On także w przeszłości złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Drugi pasażer miał związek z kradzieżą wartego cztery tysiące złotych złotego łańcuszka z lombardu, do której doszło na początku września. Nadkom. Marcin Świeży, oficer prasowy lokalnej komendy poinformował tvn24.pl, że 59-latek usłyszał już zarzut. Dwaj pozostali mężczyźni trafili do więzienia w związku z wcześniejszymi wyrokami. Samochód został odholowany na policyjny parking.

Źródło: Google Maps