Powietrzna strefa buforowa na granicy Polski z Ukrainą? Dyskusja wśród sojuszników

Utworzenie powietrznej strefy buforowej na granicy Polski z Ukrainą jest wśród koncepcji dyskutowanych przez sojuszników w NATO po wtargnięciu rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną - podała w piątek agencja Ansa, powołując się na źródła dyplomatyczne w Sojuszu.

Według włoskiej agencji prasowej zgodnie z tą koncepcją miałaby powstać na granicy polsko-ukraińskiej strefa zakazu lotów na mniejszą skalę. Gdyby powtórzyła się sytuacja z nocy z wtorku na środę, kiedy rosyjskie drony wdarły się na terytorium Polski, to bezzałogowce zostałyby zestrzelone przed wtargnięciem do przestrzeni powietrznej NATO.

W nocy z wtorku na środę, w trakcie ataku Rosji na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Uruchomiono procedury obronne. Polskie i sojusznicze systemy radiolokacyjne śledziły kilkanaście obiektów, część z nich zestrzelono.

