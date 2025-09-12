Logo strona główna
Polska

Powietrzna strefa buforowa na granicy Polski z Ukrainą? Dyskusja wśród sojuszników

Ukraińska granica
Tusk: jeszcze dziś dowiemy się, jakie będą dalsze działania NATO, jeśli chodzi o wschodnią flankę
Źródło: TVN24
Wtargnięcie rosyjskich dronów w przestrzeń powietrzną Polski wywołało dyskusję wśród sojuszników w NATO w sprawie utworzenia specjalnej strefy w przestrzeni powietrznej na granicy RP z Ukrainą. Obowiązywałby w niej ograniczony zakaz lotów, co ułatwiłoby funkcjonowanie obrony powietrznej.

Utworzenie powietrznej strefy buforowej na granicy Polski z Ukrainą jest wśród koncepcji dyskutowanych przez sojuszników w NATO po wtargnięciu rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną - podała w piątek agencja Ansa, powołując się na źródła dyplomatyczne w Sojuszu.

Według włoskiej agencji prasowej zgodnie z tą koncepcją miałaby powstać na granicy polsko-ukraińskiej strefa zakazu lotów na mniejszą skalę. Gdyby powtórzyła się sytuacja z nocy z wtorku na środę, kiedy rosyjskie drony wdarły się na terytorium Polski, to bezzałogowce zostałyby zestrzelone przed wtargnięciem do przestrzeni powietrznej NATO.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Czosnówka, rosyjski dron
Rosyjskie drony nad Polską. Jest śledztwo prokuratury
Lublin
Donald Trump
Trump znów o Polsce i dronach
Świat
Viktor Orban
Orban o wojnie i Polakach. "Są w tym po uszy"
Świat

W nocy z wtorku na środę, w trakcie ataku Rosji na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Uruchomiono procedury obronne. Polskie i sojusznicze systemy radiolokacyjne śledziły kilkanaście obiektów, część z nich zestrzelono.

CZYTAJ WIĘCEJ: Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską. Co warto wiedzieć

Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską. Co warto wiedzieć

Autorka/Autor: fil/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Fire-fly/Shutterstock

NATO Polska Ukraina Wojna w Ukrainie Rosja obronność
