Utrata zaufania do Hołowni już na stałe? "No tak"

Krzysztof Gawkowski został zapytany w czwartek w "Rozmowie Piaseckiego", czy atmosfera w rządzie i koalicji poprawiła się od czasu spotkania marszałka Sejmu, lidera Polski 2050 Szymona Hołowni z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim i europosłem PiS Adamem Bielanem.

- Nie zepsuła się. Nie jest gorzej, jest podobnie - powiedział.

Dopytywany, czy ma dzisiaj zaufanie do Hołowni jako lojalnego koalicjanta, minister odparł: - Mam zaufanie do Polski 2050 i nie mam zaufania do Szymona Hołowni.

Ocenił, że marszałek podejmuje "nierozsądne decyzje, które wpływają na ocenę rządu". Na pytanie, czy nierozsądną decyzją było nocne spotkanie z Kaczyńskim, powiedział, że nie tylko. - Uważam, że gorszym niż spotkanie u Kaczyńskiego (...) było opowiadanie o zamachu stanu - dodał.

Dopytywany, czy utrata zaufania do Hołowni jest rzeczą trwałą, odparł: - No tak.

Gawkowski: Hołownia sam złoży rezygnację

Gawkowski mówił, że nie trzeba będzie odwoływać Hołowni z funkcji marszałka Sejmu, bo "jako odpowiedzialny i honorowy polityk sam złoży rezygnację". Dopytywany, czy Włodzimierz Czarzasty w listopadzie obejmie to stanowisko, podkreślił, że "wszystko zostało umówione i potwierdzone".

Wicepremier powiedział, że wybory władz partii planowane na grudzień pokażą, czy Czarzasty przestanie być liderem Nowej Lewicy.

Gawkowski zaznaczył, że sam chce kandydować na tę funkcję.

