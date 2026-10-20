Ustawy w sprawie aborcji. Jest decyzja Sejmu
Za nowelizacją Kodeksu karnego zagłosowało 217 posłów, przeciw było 213. Trzy osoby wstrzymały się od głosu. Wcześniej posłowie nie poparli wniosku o odrzucenie projektu.
Propozycja dotyczy częściowej dekryminalizacji aborcji poprzez ograniczenie odpowiedzialności karnej za przerwanie ciąży za zgodą kobiety. Uchylony został między innymi przepis, zgodnie z którym karze podlega osoba, która udziela kobiecie pomocy w przerwaniu ciąży.
Za ustawą dotyczącą dopuszczenia aborcji w przypadku ciężkiej wady płodu zagłosowało 233 posłów. 203 było przeciw, jeden poseł wstrzymał się od głosu. Ustawa ma na celu odwrócenie skutków orzeczenia TK z 2020 roku.
Sejm zagłosował za projektami w sprawie aborcji
Projekt nowelizacji Kodeksu karnego złożyli posłowie Lewicy i Koalicji Obywatelskiej w lipcu 2024 roku.
Drugi to projekt ustawy Trzeciej Drogi jest z lutego 2024 roku. Zakłada on przywrócenie możliwości przerwania ciąży w przypadku ciężkiej wady płodu, co TK uznał sześć lat temu za niekonstytucyjną przesłankę.
Zgodnie z obecnymi przepisami usunięcie ciąży jest w Polsce możliwe w dwóch przypadkach: kiedy stanowi ona zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety (nie ma tu ograniczeń dotyczących wieku płodu) lub gdy jest następstwem czynu zabronionego (do 12. tygodnia ciąży).
Dokonanie aborcji z powodu ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niemożliwe od stycznia 2021 roku, kiedy to został opublikowany wyrok TK. Trybunał uznał tę przesłankę za niekonstytucyjną, czego efektem była fala protestów w całym kraju.