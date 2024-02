Ustawa Kamilka już obowiązuje. Ma pomóc maltretowanym dzieciom

Dzieci będą miały swoich reprezentantów

- Do tej pory osobą reprezentującą dzieci w sytuacji, gdy nie mogą być reprezentowane przez któregoś z rodziców, był kurator. Przepisy wprowadzają zmiany w tym zakresie i teraz będzie to tak zwany reprezentant dziecka. Zmiana w mojej ocenie jest bardzo ważna, bo do tej pory był to kurator wyznaczany z listy adwokatów czy radców prawnych - mówiła adwokatka Anna Copp.