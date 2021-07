Fogiel o ustawie anty-TVN: jej losy jeszcze przed nami

Wicerzecznik PiS powiedział, że "losy tej ustawy jeszcze przed nami". - Ona będzie teraz na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Uważamy, że to jest ustawa słuszna i warto też odkłamywać pewne mity, które wokół niej narosły - podkreślił.

"Przyszłość tego projektu rysuje się raczej w kolorach ciemnych"

Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości wniosła 7 lipca późnym wieczorem do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. "Wolą ustawodawcy jest, by spółki z siedzibą w Polsce nie mogły być kontrolowane przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego" - czytamy w uzasadnieniu. Przedstawicielem wnioskodawców jest Marek Suski (PiS). W zgodnej opinii obserwatorów zmiany wymierzone są w niezależność TVN.

TVN24 wciąż czeka na przedłużenie koncesji przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. KRRiT twierdzi, że problem leży w "sytuacji właścicielskiej" grupy TVN. Zarząd stacji w oświadczeniu napisał, że w 2015 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zaakceptowała wejście amerykańskiego kapitału do TVN.

Oświadczenie Discovery, Inc. w związku z projektem ustawy medialnej TVN24

Do projektu ustawy medialnej w obecnym kształcie uwagi ma m.in. koalicjant PiS - Porozumienie Jarosława Gowina. Rzeczniczka partii Magdalena Sroka poinformowała, że jej ugrupowanie przygotowuje poprawki do projektu wzorując się na ustawie covidowej dotyczącej przepisów antyprzejęciowych, z których wyłączone są kraje: UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i OECD. Jak stwierdziła, ma to wykluczyć możliwość przejęcia mediów przez Rosję, Chiny i kraje arabskie.