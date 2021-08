Duchowni chcieli przekazać migrantom jedzenie i leki. Ksiądz Wojciech Lemański: usłyszeliśmy, że nie możemy

Na granicy polsko-białoruskiej w Usnarzu Górnym wciąż koczuje grupa migrantów. W czwartek na miejsce przyjechali dwaj duchowni z Warszawy ksiądz Wojciech Lemański i pastor Michał Jabłoński. Chcieli przekazać między innymi jedzenie i leki. Uniemożliwili im to żołnierze. - Myśmy zaproponowali z pastorem Michałem, że te proste dary, czyli wysokokaloryczne pokarmy, wodę i lekarstwa doniesiemy do granicy, w asyście ewentualnie sił porządkowych i pozostawimy. Odpowiedź była: nie wolno. Nie możemy, bo są rozkazy - mówił ksiądz Lemański.

W Usnarzu Górnym (województwo podlaskie) na granicy Polski z Białorusią pod ponad dwóch tygodni koczuje grupa cudzoziemców. Osoby te nie są wpuszczane do Polski, granicę zabezpiecza Straż Graniczna i żołnierze, jest tam też policja. W czwartek przed południem po raz pierwszy do kilku dni można było z polskiej strony granicy zobaczyć ich namioty i kilka osób przy nich.

Na miejsce przyjechało dwóch duchownych z torbami z jedzeniem, wodą i lekami. Chcieli przekazać je migrantom, ale uniemożliwiło im to wojsko. - Dary, które żeśmy przywieźli, zabieramy z powrotem ze sobą - powiedział ksiądz Wojciech Lemański. Pytany o wskazywane powody, dla których nie mogą dostarczyć ich migrantom, powiedział, że "nie ma argumentacji". - Jest taka słynna polska metoda: "Ktoś podjął decyzję, nie możemy powiedzieć kto. Jest rozkaz, nie możemy podać czyj". Nie ma numeru tego rozkazu, nie ma daty jego wystawienia. Możemy się zgłosić do rzecznika prasowego Straży Granicznej, który pewnie powie nam to samo, co tutaj usłyszeliśmy - dodał.