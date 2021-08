Ksiądz Lemański z pastorem Jabłońskim przyjechali do migrantów: chcieliśmy dostarczyć im wodę, wysokokaloryczne pokarmy

W Usnarzu Górnym (województwo podlaskie) na granicy Polski z Białorusią pod ponad dwóch tygodni koczuje grupa cudzoziemców. Osoby te nie są wpuszczane do Polski, granicę zabezpiecza Straż Graniczna i żołnierze, jest tam też policja. Na miejsce przyjechało dwóch duchownych z torbami z jedzeniem, wodą i lekami. Chcieli przekazać je migrantom, ale uniemożliwili im to przedstawiciele polskich służb.

Ksiądz Lemański o wizycie na granicy w Usnarzu Górnym

Lemański przyznał, że rozumie funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy na granicy. - Oni tam są na służbie, ale ten rozkaz, który przyszedł z Warszawy jest po prostu nieludzki. Nie pomagać, nie rozmawiać, odwracać się plecami. To jest coś strasznego, coś z czym my - nie tylko z pastorem Jabłońskim, ale myślę, że z milionami ludzi patrzącymi na te obrazy - nie jesteśmy w stanie się pogodzić - dodał.

Ksiądz Lemański o słowach Karczewskiego

- Ja tam każdego dnia pełnię posługę księdza, który sprawuje eucharystię, który chrzci dzieci, który spowiada. Nie mam wątpliwości co do tego, że jak ktoś ma odrobinę ciekawości świata, to takie wiadomości do niego dotrą - dodał.